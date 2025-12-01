La Diputación de Salamanca firma un protocolo con Eurocaja Rural y la USAL para "combatir la exclusión financiera"

De izquierda a derecha, el diputado de Empleo, Antonio Labrador; el rector de la Usal, Juan Manuel Corchado; el presidente de la Diputación, Javier Iglesias; y el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha suscrito un protocolo de colaboración con Eurocaja Rural y la Universidad de Salamanca (USAL) con el objetivo de "combatir" la exclusión financiera en el medio rural salmantino, un "fenómeno agravado por el cierre masivo de oficinas bancarias en los últimos años".

Así lo ha expresado el presidente de la institución provincial, Javier Iglesias, en la presentación de este protocolo que establece líneas de actuación conjuntas que permitirán impulsar acciones de formación financiera para jóvenes del medio rural y desarrollar proyectos innovadores apoyados en inteligencia artificial.

En el acto han participado también el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, y el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, quienes han destacado el compromiso de sus respectivas instituciones con el desarrollo del medio rural, la inclusión financiera y la cooperación institucional.

En concreto, el representante de Eurocaja Rural ha defendido la atención bancaria "personalizada" y ha recordado que "el 13 por ciento de sus oficinas se encuentran en municipios de menos de 1.000 habitantes".

En la misma línea, el rector de la USAL ha asegurado que este protocolo apuesta por "llevar capital humano", en este caso de la institución académica, al "entorno rural para dar un servicio tan necesario para la sociedad".

"Revitalizar nuestro campo en una provincia como la de Salamanca, en la que la tendencia es tener más población, es el gran objetivo final de este acuerdo", ha aseverado Corchado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Salamanca ha puesto en valor la "estrecha y sólida colaboración que mantiene la institución con la Universidad de Salamanca", a la que ha calificado como "un socio estratégico para promover la investigación, la innovación y la retención del talento al servicio del mundo rural".

Asimismo, el presidente provincial ha recordado que la Diputación de Salamanca ha sido pionera en la búsqueda de soluciones ante la exclusión financiera con la puesta en marcha del proyecto del Bibliocajero, inspirado en el modelo de los bibliobuses. Esta iniciativa ha permitido instalar dos cajeros móviles que dan servicio a un total de 130 pequeños municipios, especialmente en zonas donde no existe ninguna otra alternativa bancaria.

El protocolo firmado también contempla la organización de encuentros entre Eurocaja Rural y ayuntamientos de la provincia interesados en la implantación de oficinas o servicios, así como la difusión de estas acciones por parte de la Universidad a través de su Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial Fiable y Reto Demográfico, que aportará formación, herramientas y apoyo técnico para el desarrollo de proyectos que favorezcan el asentamiento de población en el medio rural.