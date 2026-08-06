Diputación de Salamanca incorpora dos nuevos vehículos para reforzar el Servicio de Extinción de Incendios

El Diputado en la recepción de los dos vehículos cedidos a la Diputación de Salamanca. - DIP SALAMANCA.

SALAMANCA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado delegado de Protección Civil de la Diputación de Salamanca, Roberto Martín, ha asistido este jueves en Valladolid al acto de entrega de dos vehículos tipo Bomba Urbana Ligera (BUL) cedidos por la Junta para reforzar el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil (SPEIS).

Los vehículos se destinarán a los parques de bomberos de Ciudad Rodrigo y Vitigudino para reforzar la cobertura de dos zonas especialmente extensas de la provincia.

Con estas incorporaciones mejorará la capacidad de respuesta de los parques comarcales y facilitará la intervención en aquellos municipios con cascos urbanos de difícil acceso ya que las Bombas Urbanas Ligeras destacan por su versatilidad y por sus reducidas dimensiones, lo que les permite acceder a calles estrechas y entramados urbanos propios de numerosos municipios salmantinos, especialmente en las zonas de sierra y de La Raya.

Además de intervenir en incendios urbanos y forestales, estos vehículos permitirán dar una respuesta más rápida y eficaz en accidentes de tráfico, rescates y otras situaciones de emergencia, y reducirán los tiempos de actuación.

Roberto Martín ha agradecido la colaboración de la Junta y ha destacado que la incorporación de estos vehículos "supone un paso más para seguir mejorando los medios" con los que cuentan los bomberos "y garantizar una respuesta cada vez más rápida, eficaz y segura en cualquier punto de la provincia".