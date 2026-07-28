La Diputación de Salamanca lleva la Ruleta del Reciclaje de educaciónambiental a más de 40 municipios en verano

SALAMANCA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha puesto en marcha una nueva edición de la Ruleta del Reciclaje, una iniciativa de educación ambiental que recorrerá más de 40 municipios de la provincia durante los meses de julio, agosto y septiembre para promover el reciclaje entre la ciudadanía de una forma didáctica, participativa y divertida.

Tras la presentación de esta nueva edición por parte de la diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, la actividad ha estado presente en Macotera y Vilvestre, y continúa su recorrido el 29 de julio en Monterrubio de la Sierra, por lo que visitará así más de 40 municipios y coincidiendo en muchos casos con la celebración de las fiestas patronales y otros eventos locales.

La Ruleta del Reciclaje es una actividad ya consolidada en la provincia y cuenta con una excelente acogida entre los vecinos.

En la pasada edición llegó a 45 municipios y reunió a 3.526 participantes, reflejando el creciente interés por las iniciativas de concienciación ambiental en el medio rural.

A través del juego y bajo el lema 'Reduce, reutiliza y recicla', los participantes ponen a prueba sus conocimientos sobre la correcta separación de residuos y el uso adecuado de los distintos contenedores.

Además, la actividad incorpora un componente lúdico y motivador, ya que permite optar a diferentes premios, entre ellos un patinete eléctrico, una bicicleta de montaña, gafas o plantas, con una dotación aproximada de 600 euros en premios por municipio.

Con esta iniciativa, la Diputación de Salamanca continúa reforzando su compromiso con la protección del medio ambiente y con la sensibilización ciudadana, convencida de que la implicación de la población es fundamental para seguir mejorando los niveles de reciclaje en la provincia.

CALENDARIO DE LA RULETA

La programación continuará el 29 de julio en Monterrubio de la Sierra, el 30 de julio en Berrocal de Huebra y el 31 de julio en Valdefuentes de Sangusín.

Durante el mes de agosto, la Ruleta del Reciclaje visitará Villoruela (1 de agosto); Serradilla del Llano (2); Valsalabroso y Guadramiro (3); Aldea del Obispo y El Arco (4); Villar de Samaniego (5); Villar de Argañán (6); Sanchón de la Ribera (7); Saldeana y Los Santos (8); Zamarra y Babilafuente (9); Robleda y El Sahúgo (10); Peñaparda y Aldeaseca de la Frontera (11); Linares de Riofrío (12); Herguijuela de Ciudad Rodrigo y Barbadillo (13); Tamames y Puebla de Yeltes (14); Cristóbal y Carrascal del Obispo (15); El Cubo de Don Sancho (16); Villar de Ciervo (18); Villaflores (19); La Hoya (20); Yecla de Yeltes y Navacarros (22); La Atalaya y Pajares de la Laguna (23); Fuentes de Béjar (24); Encinas de San Silvestre (26); Forfoleda (28); Poveda de las Cintas (30) y Villaverde de la Guareña (31).

El recorrido concluirá en septiembre con paradas en Cabrerizos (4 de septiembre), Barruecopardo (11) y Montemayor del Río (15).