La Diputación de Salamanca organiza la V edición de las Jornadas Micológicas con seis salidas guiadas y degustaciones

SALAMANCA 25 Sep. (EUROPA PRESS) - La Diputación de Salamanca ha organizado la V edición de las Jornadas Micológicas, una iniciativa que ofrecerá seis salidas guiadas gratuitas, salvo el traslado a la población, por distintos puntos de la provincia entre el 11 de octubre y el 15 de noviembre, con actividades que se completarán con showcookings y degustaciones.

La diputada de Fomento, Pilar Sánchez, ha explicado que cuatro de estas jornadas se desarrollarán en el Parque Micológico de las Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar, mientras que las otras dos tendrán lugar en la Ribera de Cañedo. En este marco, cada salida contará con un máximo de 50 participantes, que recorrerán el campo acompañados por un guía.

Las inscripciones deberán realizarse a través de la web jornadasmicosalamanca.es, y se abrirán de forma escalonada según se acerquen las fechas. "Las plazas se agotan enseguida, así que los interesados tienen que estar atentos", ha señalado Sánchez.

En este sentido, la diputado ha recordado que el año pasado participaron en estas jornadas 400 personas, un centenar más que en la edición anterior, y entre los asistentes no solo hubo salmantinos, sino también visitantes de otras provincias e incluso de Portugal. "El turismo micológico en Salamanca es ya una realidad y cada año crece la afición por las setas y las salidas al campo", ha afirmado.

En esta edición, las citas arrancarán el 11 de octubre en Lagunilla y continuarán el 18 de octubre en Serradilla del Llano, el 25 en Navarredonda de la Rinconada, el 2 de noviembre en Tamames, el 8 en Valdelosa y el 15 en Palacios del Arzobispo.

Además, Sánchez ha explicado que estas jornadas un "importante recurso económico" para los municipios implicados, ya que "los ingresos generados se quedan en las arcas municipales", y ha subrayado que "la micología es un filón importante en el desarrollo de la provincia".

Sobre la previsión de esta temporada, la diputada ha reconocido que "no es muy buena si no llueve", y ha apelado a "la necesidad" de precipitaciones en otoño para garantizar la abundancia de setas en el campo.