La Diputación de Salamanca pone a disposición de los ayuntamientos el anticipo económico de los Planes Provinciales

SALAMANCA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha puesto ya a disposición de los ayuntamientos de la provincia el anticipo correspondiente al Plan de Cooperación Bienal 2026-2027, compromiso que había adquirido con los municipios para que dispongan en tiempo y forma de esta inyección económica, "fundamental" para impulsar sus proyectos y actuaciones más destacadas, han informado a Europa Press fuentes de la institución.

El Plan de Cooperación Bienal 2026-2027 cuenta con un presupuesto total de 30.582.669,74 euros, sin incluir las asistencias técnicas, que serán presupuestadas con posterioridad.

Se trata de un presupuesto que se ha incrementado un 20,03 por ciento (5.103.707 euros) respecto a la convocatoria anterior 2024-2025, lo que consolida así el mayor esfuerzo inversor de la institución provincial en apoyo a los municipios salmantinos.

En cuanto a la distribución de los fondos, los municipios con menos de mil habitantes recibirán 21.870.601,28 euros, mientras que los de más de mil habitantes percibirán 8.712.068,46 euros, lo que supone que todos los ayuntamientos verán incrementada su aportación media en torno a un veinte por ciento respecto a los planes anteriores.

Asimismo, se mantiene la medida implantada en la anterior convocatoria por la que la Diputación asumirá las asistencias técnicas de los proyectos y la dirección de las obras, lo que supondrá una aportación adicional estimada en 1,5 millones de euros.

Los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca han experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años al pasar de 22,6 millones de euros en la convocatoria 2022-2023 a los más de 30,5 millones de euros actuales.