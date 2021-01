La Diputación de Salamanca ultima el borrador para las ayudas de dos millones a autónomos

SALAMANCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca está "ultimando" el borrador para abrir la convocatoria de ayudas a autónomos y pequeñas empresas de la provincia, dotada con dos millones de euros y que tratará de paliar los efectos que sufren por la pandemia.

Según ha detallado el vicepresidente primero y diputado de Fomento, Carlos García Sierra, la intención del equipo de gobierno es "dar todo tipo de facilidades" para que los posibles beneficiarios puedan acceder a las ayudas.

Así se ha referido a ello durante el pleno, en el punto octavo del orden del día, en el que el Grupo Socialista ha pedido nuevas ayudas directas o subvenciones para el turismo rural, afectado por las restricciones de la COVID.

En cuanto a la moción, finalmente ha sido retirada tras la exposición del diputado del PSOE Alfonso Bienaventura, con el propósito de hablar y poder incorporar al texto una petición para que el Gobierno de España se sume a estas posibles acciones de apoyo al sector del turismo rural de la provincia.

Sobre este asunto, los distintos grupos políticos han coincidido en la importancia del sector por ser "clave para la economía y el empleo de la provincia" y por haberse visto afectado "especialmente" por la caída del turismo desde el inicio del coronavirus.

"Cualquier apoyo sería bien recibido", ha apostillado el diputado de Ciudadanos Jesús de San Antonio, dentro de un sector que "necesita toda la ayuda posible", ha añadido el diputado no adscrito, José Francisco Bautista.

A este respecto, el popular García Sierra ha recordado también las ayudas de la Junta con 20 millones de euros para el sector de la hostelería y los 100.000 euros que la Diputación también ha sumado a los presupuestos provinciales de 2021 para apoyar la compra de material en adaptación a las medidas restrictivas por la pandemia.

FACTURA DE LA LUZ

En cuanto al resto de puntos del orden del día, se ha tratado también el coste de la factura de la luz, ante el que los grupos Popular y de Ciudadanos han presentado mociones independientes para pedir al Gobierno su acción que posibilite una bajada en su coste para los ciudadanos.

De estos textos, el presentado por el PP ha sido aprobado con el apoyo de la bancada popular y la abstención de Ciudadanos y el diputado no adscrito, en contra el PSOE. Respecto al de la formación naranja, no ha contado con apoyos suficientes, al abstenerse la formación del PP y el político no adscrito, y en contra del PSOE, cuya formación ha criticado estas mociones por ser "oportunistas" y ha defendido acciones del Gobierno de España encaminadas a reducir su coste y a implementar un sistema de energías "renovables".

ARTE

Otra moción que ha generado debate ha sido la presentada por el diputado no adscrito, José Francisco Bautista, sobre la situación de determinadas obras de arte "deterioradas", que fueron realizadas alumnos de un taller dirigido en 1985 por Venancio Blanco.

Sobre este asunto, el diputado de Cultura ha defendido la política de conservación de la institución y ha reseñado que las obras a las que se refería en su presentación previamente el diputado no adscrito no eran de Venancio Blanco sino de alumnos del taller en sus primeros trabajos. No obstante, los grupos de la oposición han mostrado su malestar por las condiciones de esas piezas en las antiguas instalaciones del centro Reina Sofía de Salamanca.