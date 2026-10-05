La Diputación de Salamancas refuerza su apuesta por la innovación y el desarrollo rural en la XIII Startup OLÉ. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca volverá a participar en la XIII edición de Startup OLÉ Salamanca, un encuentro internacional de innovación, tecnología y emprendimiento, que se celebrará del 13 al 15 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León y en la Universidad de Salamanca.

El presidente en funciones de la Diputación de Salamanca, David Mingo, acompañado del director y CEO de Startup OLÉ, Emilio Corchado, ha presentado la participación de la institución en esta edición y ha destacado la oportunidad que supone este encuentro "para conectar las políticas de desarrollo de la provincia con emprendedores, empresas, inversores, universidades y otros agentes del ecosistema de innovación".

En concreto, la Diputación destinará este año 30.000 euros con el objetivo de acercar a las empresas y emprendedores de la provincia a inversores, corporaciones y al ecosistema internacional de innovación, además de contar con un espacio propio y participar en las actividades del evento.

Dentro de la programación de Startup OLÉ, el jueves 15 de octubre y a partir de las 10 de la mañana en el Palacio de Congresos de Castilla y León en Salamanca, la Diputación contará con un foro propio en el que se abordarán algunas de las principales líneas de trabajo de la institución provincial.

Tal y como ha detallado el presidente en funciones de la Diputación, la jornada comenzará con un bloque dedicado al Parque Científico de la Universidad de Salamanca, el talento, la innovación y las empresas, poniendo el foco en la conexión entre conocimiento, universidad y tejido empresarial como vía para generar nuevas oportunidades.

Otro de los bloques estará dedicado a La Raya y a las oportunidades de cooperación transfronteriza, con atención a la Oficina de la Raya de Ciudad Rodrigo, un espacio concebido para impulsar el desarrollo económico y social de la zona fronteriza de la provincia.

El foro abordará también los proyectos estratégicos y la innovación en el medio rural, con el objetivo de mostrar cómo la transformación tecnológica puede llegar a los municipios y contribuir a generar nuevas oportunidades en el territorio. Asimismo, se analizará uno de los retos a los que se enfrentan numerosas empresas de la provincia: el relevo generacional, una cuestión vinculada a la continuidad de actividades económicas, el mantenimiento de servicios de proximidad y la fijación de población.

La programación se cerrará con un bloque dedicado al desarrollo local participativo y al programa LEADER 2023-2027, de la mano de los Grupos de Acción Local de Salamanca, entre ellos la Asociación Nordeste de Salamanca, ADRIS y ADEZOS. Además, ese mismo día, la diputada provincial Pilar Sánchez participará en la mesa redonda 'Vivir, Trabajar e Innovar desde el Territorio Rural', dedicada a analizar las oportunidades que ofrece la innovación para el desarrollo de los territorios rurales.

La participación de la Diputación se enmarca en un evento que volverá a convertir a Salamanca en punto de encuentro del ecosistema internacional de innovación, tecnología y emprendimiento. Startup OLÉ Salamanca 2026 reunirá a más de 5.000 asistentes, 800 ponentes internacionales y más de 500 compañías, además de fondos de inversión, corporaciones, administraciones públicas, universidades y medios de comunicación, como han asegurado desde su organización.

Entre los ponentes figuran referentes internacionales como Jere Erkko, creador de Angry Birds; Vincent Rosso, cofundador de BlaBlaCar España; Rodrigo del Prado, vinculado a BQ o Carlos Moro, de Bodegas Familiares Matarromera; entre otros.

La dimensión internacional se verá reforzada con la participación del Fondo Europeo de Inversiones, las embajadas de Brasil y Austria, delegaciones de Alemania, Bosnia y Rumanía, la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria y representantes del ecosistema estadounidense.

Durante tres jornadas, Startup OLÉ ofrecerá conferencias, mesas redondas, encuentros y rondas de inversión, networking y una feria tecnológica, con contenidos relacionados con ámbitos como la inteligencia artificial, las tecnologías duales, la ciberseguridad, la salud digital, la sostenibilidad, la biotecnología y el deep tech.