Diputación de Segovia aboga por el trabajo "entre administraciones" para "fomentar la diversidad"

SEGOVIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha abogado por el trabajo "entre administraciones" para fomentar la diversidad y no sea puesta "permanentemente en cuestión" y formar parte del "patrimonio".

Así lo ha señalado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, que, junto al vicepresidente primero, José María Bravo y varios diputados, ha recibido esta mañana en el Patio de Columnas del Palacio Provincial a los niños que participan en el programa 'Vacaciones en Paz' impulsado por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.

Encabezados por su presidente, Javier Moratalla y acompañados por las familias que les acogen en sus casas, han recibido el "cariño" de la provincia porque "el trabajo que realiza la asociación es un exponente de algo en lo que cree" la provincia, la institución y los "209 municipios" segovianos "como es la diversidad".

"Creemos que todas las instituciones tenemos que trabajar en ese compromiso por fomentarla y porque no sea permanentemente puesta en cuestión, sino que pase a formar parte de nuestro propio patrimonio", ha añadido para valorar el "compromiso particular y la generosidad de las familias que hacen posible la sonrisa de estos niños".

Por su parte, Moratalla ha agradecido "la atención" que la Diputación tiene con ellos y ha repasado la realidad de la asociación que cuenta con medio centenar de socios, cuyas cuotas hacen posible que "las familias no tengan que aportar nada a parte del alojamiento y la manutención de los niños".

Este año, han venido a Segovia once niños con once familias, tanto a la capital como a la provincia a los municipios de Fuentesaúco de Fuentidueña, El Espinar, San Rafael, Santiuste de San Juan Bautista, Espirdo, Adrados y Trescasas. "Ellos son niños con familias como las de aquí muy unidas y su figura fundamental son los abuelos, se les quiere mucho", ha finalizado Moratalla.