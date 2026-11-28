Archivo - La Diputación de Segovia abre la convocatoria de la XXII Campaña de Animación a la Lectura en las Bibliotecas Públicas - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA - Archivo

SEGOVIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha abierto la convocatoria para participar en la vigesimosegunda Campaña de Animación a la Lectura en Bibliotecas Públicas.

Este proyecto tiene por objeto la realización de actividades de carácter teatral, cuentacuentos o talleres en las veintidós bibliotecas de la provincia adscritas al Centro Coordinador de Bibliotecas y serán los propios titulares de las bibliotecas quienes se encarguen de elegir y contratar las actuaciones.

La convocatoria está dirigida a personas físicas y jurídicas que sean naturales o residentes en la provincia de Segovia, al menos con un año de antigüedad respecto del final del plazo de solicitud.

En caso de ser más de un intérprete, esta condición deberá acreditarse en al menos la mitad de los integrantes.

En lo que respecta a las propuestas, además de promover el fomento del libro y la lectura, deberán contribuir a poner en valor las bibliotecas públicas como espacios de cultura y encuentro.

Los interesados en participar deberán presentar su solicitud a través de la sede electrónica, acompañada de la documentación requerida en las bases de la convocatoria, que podrán consultarse y descargarse en la página web de la institución provincial ( https://www.dipsegovia.es/la-institucion/servicios/centro-coordinador-de- bibliotecas/bibliotecas ).

Asimismo, cada solicitante podrá presentar una única instancia con un máximo de tres propuestas diferentes, tanto en contenido como en formato, que deberán especificar sus objetivos y el número máximo de participantes.

En el caso de las actividades infantiles, la duración deberá enmarcarse entre los treinta y los sesenta minutos.

Las actuaciones se llevarán a cabo, con carácter general, en las bibliotecas de los municipios con el objetivo de favorecer el uso de estos espacios por parte de la ciudadanía.

Además, serán los propios actuantes quienes aporten los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades, incluido el desplazamiento y los materiales correspondientes.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto desde el lunes, 30 de noviembre, hasta el 15 de enero de 2027.

Una vez recibidas todas las ofertas, será el Centro Coordinador de Bibliotecas quien se encargue de elaborar un catálogo para, posteriormente, abrir una convocatoria destinada a los titulares de las bibliotecas.

Una vez estos últimos hayan remitido sus listados de propuestas, y estas hayan sido aprobadas, podrán tener lugar las actividades programadas, que se desarrollarán tomando como fecha límite el 14 de noviembre de 2027.