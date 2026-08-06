Diputación de Segovia abre plazo para una bolsa de Turismo y una interinidad de técnico de Archivo y Biblioteca

SEGOVIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Segovia ha publicado dos convocatorias del Área de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General de la Diputación de Segovia para cubrir una bolsa de candidatos en el área de Turismo y una interinidad de técnico de Archivo y Biblioteca.

La convocatoria para la bolsa de aspirantes de Turismo se destina a captar un listado de personas aptas para el desempeño temporal de servicios como técnico medio de Turismo en el organismo autónomo Prodestur Segovia.

El objetivo del proceso es que las personas que finalmente integren esa lista puedan ser contratadas de forma temporal para cubrir vacantes o necesidades puntuales que puedan surgir en dicho organismo, desempeñando funciones y cometidos propios del técnico de Turismo, con una asimilación al grupo A2, detalla la institución provincial a través de un comunicado.

Para poder optar a esta bolsa, los aspirantes deben cumplir los requisitos de ser mayores de edad, no exceder la edad de jubilación forzosa y estar en posesión del título de Diplomatura o Grado en Turismo, además del permiso de conducción tipo B. Las solicitudes han de presentarse a través de la Sede Electrónica de la Diputación, dentro de un plazo de veinte días hábiles que ha comenzado el miércoles, 5 de agosto.

La resolución de admisión de los aspirantes se efectuará mediante un decreto de la Presidencia de la Diputación, en el que se determinarán el lugar y la fecha de inicio de los ejercicios, la composición nominal de la Comisión de Calificación y el orden de actuación de los participantes. Toda esta información se publicará tanto en el tablón de edictos de la institución provincial como en su página web.

El proceso selectivo constará de dos ejercicios. El primero será escrito y estará integrado por un mínimo de cinco y un máximo de diez preguntas abiertas. El segundo consistirá en una prueba de idioma inglés. Una vez superadas ambas pruebas, la relación nominal de los aspirantes se confeccionará por orden de puntuación total.

Por otro lado, el Boletín Oficial de la Provincia también ha publicado la convocatoria para el nombramiento, como personal funcionario interino, de un técnico superior de Archivo y Biblioteca. El destino inicial de esta plaza será el Archivo y Biblioteca de la Diputación, por un periodo de seis meses que podrá ser prorrogado. La persona seleccionada desempeñará tareas de colaboración con la Jefatura de la Sección de Archivo y Biblioteca, a jornada completa, con un cómputo de treinta y cinco horas semanales, y quedará adscrita al subgrupo A1.

Los aspirantes a esta plaza deben estar en posesión del título de Grado Universitario o Licenciatura Universitaria en Historia, Historia del Arte o Información y Documentación, así como del permiso de conducción tipo B. El proceso selectivo contempla dos ejercicios en una primera fase: uno escrito, compuesto por una serie de preguntas que oscilarán entre diez y veinte, y un segundo, también escrito, basado en supuestos teórico-prácticos. Quienes pasen ambos ejercicios accederán a una segunda fase, consistente en la valoración de méritos.

La relación de aspirantes admitidos y excluidos, así como la fecha, la hora y el lugar del comienzo del primer ejercicio y la composición de la Comisión de Selección, se publicarán en el tablón de edictos y en la página web de la Diputación, con al menos diez días hábiles de antelación a la fecha fijada. Las solicitudes deberán formalizarse igualmente a través de la Sede Electrónica de la institución provincial.

"Con estas dos convocatorias, la Diputación de Segovia continúa su línea de dotar de personal cualificado tanto a sus servicios de patrimonio documental como a la gestión turística provincial a través de Prodestur, dos áreas que la institución considera estratégicas", concluye el comunicado.