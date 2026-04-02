La Diputación de Segovia abre el proceso de subvención para proyectos de entidades de carácter social

Exposición organizada por Cruz Roja en la provincia de Segovia. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Segovia ha publicado el extracto de la convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial a entidades sociales privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de carácter social en este año 2026, para lo que se han consignado 180.000 eruos.

La concesión que se lleva a cabo en régimen de concurrencia competitiva para financiar la organización y el desarrollo de los mencionados proyectos, conforme a las líneas de actuación del ámbito territorial y competencial del Área de Asuntos Sociales de la Diputación.

Las entidades beneficiarias deben estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro General de Entidades o Asociaciones de Castilla y León con, al menos, un año de antelación a la publicación del extracto de la convocatoria, han informado a Europa Press fuentes de la institución provincial.

Además, de sus estatutos se debe desprender su carácter social, tienen que estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como no incurrir en prohibición para ser beneficiarias de subvenciones ni ser deudoras de la Diputación.

Asimismo, su domicilio social debe radicar en algún municipio segoviano con población inferior a veinte mil habitantes o, aun siendo la capital segoviana, desplieguen su actividad social en dichos municipios del territorio provincial, lo que deben justificar en el proyecto.

La cuantía de las ayudas a repartir suma 180.000 euros, que cuentan con la correspondiente consignación en el Presupuesto General de la Diputación del año 2026.

La convocatoria considera subvencionables todos los gastos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que se encuentran pagados entre el 1 de enero y el 30 de octubre de este año.

La formalización de solicitudes se debe efectuar por vía telemática, a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Segovia, concluyendo el plazo el día 27 de abril. A su vez, los modelos justificativos pueden descargarse de la página web de la institución provincial, finalizando el plazo para esa justificación el 30 de octubre de 2026.