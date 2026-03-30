Diputación de Segovia acerca la lectura a los más pequeños a través del programa 'Creciendo entre Cuentos'

El diputado de Cultura, José María Bravo, y la diputada de Asistencia a Municipios, Pilar Martín, durante la presentación del programa. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha presentado el programa 'Creciendo entre Cuentos', que une el servicio de Bibliobuses de la institución provincial con los centros 'Crecemos' - que trabajan con niños de entre cero y tres años-, para acercar la lectura y los libros a la primera infancia en el medio rural.

El vicepresidente primero y responsable del Área de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, y la diputada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Martín, han presentado la propuesta acompañados por técnicas del área social y los trabajadores de los bibliobuses provinciales.

Según ha relatado Bravo, el programa nace "de la convicción de que el contacto con los libros desde los primeros años de vida contribuye al desarrollo del lenguaje, la empatía, la imaginación y la capacidad creativa". El diputado dde Cultura ha asegurado que "sembrar la semilla del placer por los libros fomenta también vínculos mágicos, avances en el lenguaje y conocimiento del mundo".

La metodología que propone 'Creciendo entre Cuentos' es lúdica, participativa y sensorial. En una primera fase, cada aula 'Crecemos' contará con la creación de un 'rincón mágico', espacio habilitado con alfombras, cojines, mantas, luz cálida, libros de distintas texturas y objetos sonoros, pensado para que los más pequeños vivan los cuentos de forma experiencial.

A continuación, los profesionales del Bibliobús se desplazarán hasta los centros dentro de sus itinerarios habituales para ofrecer sesiones de narración con voz dramatizada, recursos musicales, marionetas y objetos, animando a los niños a participar a su propio ritmo.

Los pequeños de dos y tres años tendrán además la oportunidad de visitar el Bibliobús, donde podrán hojear libros, explorar materiales y habituarse a usar este recurso de la Diputación.

Bravo ha subrayado que la iniciativa es un ejemplo de las "políticas transversales", al implicar a varios departamentos de la institución. Por su parte, Pilar Martín ha destacado que la escucha de cuentos "ayuda a empatizar con los sentimientos de otros y a reforzar lazos afectivos", y ha insistido en que "si los libros están presentes desde la cuna, es más fácil que el hábito lector se mantenga a lo largo de la vida".

El programa recorrerá veintidós municipios de la provincia donde se ubican centros 'Crecemos': Abades, Aguilafuente, Bernardos, Boceguillas, Campo de San Pedro, Carrascal del Río, Duruelo, Escalona del Prado, Gomezserracín, Hontalbilla, Hontanares de Eresma, La Losa, Marugán, Mozoncillo, Navalmanzano, Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Prádena, Sachonuño, Sepúlveda y Villaverde de Íscar.

A lo largo de su desarrollo se llevará a cabo una evaluación continua para adaptarlo tanto en su organización como en su ejecución, con la intención de que se consolide como proyecto de carácter anual.