Diputación de Segovia aprueba su Oferta Pública de Empleo con 40 plazas centradas en el refuerzo de Servicios Sociales

SEGOVIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha presentado la Oferta Pública de Empleo (OPE) del 2026, con una propuesta de 40 plazas repartidas en 28 de funcionario y 12 de personal fijo, centradas la mayor parte en Servicios Sociales.

El titular del Área de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez, ha presentado el documento que recoge la convocatoria de esas cuarenta vacantes, y ha explicado el contexto financiero para la convocatoria, con la consignación necesaria ya contemplada en el presupuesto de la institución provincial, actualmente en vigor.

De las plazas de funcionario de carrera, veintisiete tendrán provisión por turno libre. La mayor parte tienen carácter asistencial, con seis plazas de trabajador social con destino a los Centros Agrupados de Acción Social (Ceaas), de las cuales una se reserva legalmente para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Asimismo, se convoca una plaza de terapeuta ocupacional y cuatro de enfermería para los centros residenciales dependientes de la corporación, reservando en este último caso dos puestos para el cupo de discapacidad.

La oferta para funcionarios se completa con una plaza de técnico medio de Cultura, tres de bombero-conductor destinadas al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), diez plazas de auxiliar de centros asistenciales y dos de oficial de cocina. Por su parte, la única plaza de promoción interna contemplada para funcionarios de carrera es la de gobernante, también adscrita a los centros residenciales.

En cuanto al personal laboral fijo, las doce plazas se proveerán íntegramente mediante turno libre. Los perfiles se destinan a refuerzar áreas sensibles con la incorporación de dos médicos para centros residenciales y dos psicólogos destinados a programas especializados en los CEAAS, con una plaza reservada para personas con discapacidad.

Además, se incluye un técnico de dependencia y un educador de familia, ambos para el Área de Asuntos Sociales, junto a dos auxiliares de farmacia para la Farmacia Hospitalaria de la corporación y cuatro peones-auxiliares de carreteras, estos últimos en régimen laboral fijo discontinuo para el Servicio de Obras e Infraestructuras.

Según ha expresado Jaime Pérez, el objetivo de esta convocatoria es "dotar de estabilidad y permanencia a funciones que, en su gran mayoría, están siendo desempeñadas actualmente por personal temporal". La mayor parte de estas vacantes se originaron por jubilaciones o cambios en situaciones administrativas de sus anteriores titulares, como ocurre en el servicio de bomberos, donde las plazas ya existen en plantilla pero se encuentran cubiertas por interinos tras las excedencias voluntarias solicitadas por sus anteriores dueños.

En el caso de la plaza de promoción interna, la administración prevé la amortización del puesto de origen del trabajador que la obtenga, garantizando así que no se produzca un incremento en el número total de efectivos de la institución.

Este esfuerzo administrativo se suma a la gestión de las ofertas de años precedentes, que muestran un alto grado de ejecución. De la OPE de 2023 solo resta una plaza por convocar de las 116 originales, mientras que de la correspondiente a 2024 ya se han cubierto 32 de las 39 plazas previstas. Finalmente, respecto a la oferta de 2025, la Diputación ya ha logrado cubrir seis plazas y mantiene otras 27 en proceso de examen inminente.