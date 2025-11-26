Diputación de Segovia aprueba el reparto a los ayuntamientos de 1,7 millones del anticipo de la recaudación del IAE

Reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia ha aprobado el pago del anticipo extraordinario del mes de noviembre, equivalente al 90 por ciento de la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del ejercicio 2025.

Con ello, se van a distribuir un total de 1,66 millones de euros entre los ayuntamientos de la provincia, que es la cantidad que deriva del cómputo efectuado por los Servicios Tributarios de la institución provincial.

De este modo, la Diputación continúa avanzando en el objetivo de facilitar la labor a las entidades locales y, en especial, a los pequeños municipios segovianos.

Este anticipo se enmarca en el régimen de entregas y que incluye los anticipos ordinarios de abril, junio, septiembre y diciembre, a los que se suman dos anticipos extraordinarios; el pasado mes de octubre, por una cantidad superior al millón y medio de euros, y este del mes de noviembre que casi alcanza los 1,7 millones de euros.

Así, hasta la fecha la institución provincial ha adelantado a los ayuntamientos cerca de 35 millones de euros correspondientes a la liquidación de tributos municipales,

Además, la Junta de Gobierno ha aprobado la convocatoria y aprobación de las bases del concurso - oposición libre para provisión como personal funcionario de carrera de cuatro plazas de Oficial Conductor, pertenecientes a la OPE 2025.

Estas bases serán publicadas, siguiendo los plazos administrativos correspondientes, en el BOCyL y en el BOP, donde se darán a conocer todos los detalles de la convocatoria.