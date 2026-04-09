Diputación de Segovia, Asociación IAIA y el Archivo de Simancas recibirán los premios Fundos en Palencia el día 16

Presentación de la entrega de los premios Fundos en Palencia.
Presentación de la entrega de los premios Fundos en Palencia. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 9 abril 2026 13:57
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PALENCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia por el 'Programa Vecin+s Puerta con Puerta: Redes de Solidaridad', la Asociación de Labores Solidarias de la IAIA por 'Tejer no tiene edad en Castilla y León' y el Archivo General de Simancas, en la categoría de Premio de Honor, recibirán el reconocimiento de la Fundación FUNDOS en la VII edición de sus premios a la Innovación Social en Castilla y León.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, y el director general de Fundos, José María Viejo, han presentado la séptima edición de estos premios que tendrá lugar el próximo jueves 16 de abril a las 19:30 horas en el Teatro Ortega de la capital palentina.

Ángeles Armisén ha destacado este reconocimiento a proyectos capaces de transformar la sociedad desde la innovación. "Son propuestas que generan un impacto real, sostenible y positivo en la vida de las personas, contribuyendo al desarrollo social y territorial de Castilla y León, así como al progreso de nuestra provincia", ha apuntado Armisé.

Por su parte, José María Viejo, ha insistido en el "enorme caudal creativo" existente en Castilla y León, ya que en estos siete años han concurrido 140 proyectos a estos premios que reconocen la innovación en el ámbito social y "visibilizan proyectos de gran eficiencia, que son capaces de generar más impacto con menor coste".

Viejo ha subrayado que los tres proyectos premiados destacan por su eficacia, innovación, sostenibilidad, participación e impacto social. Finalmente, ambas instituciones han invitado a todos los palentinos a acudir a "la gran fiesta de la innovación social".

La gala, que será de entrada gratuita, estará presentada por el periodista Goyo González y contará con las actuaciones de la compañía de danza contemporánea Coppelia y el grupo TamTamGo!

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