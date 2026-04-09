Diputación de Segovia, Asociación IAIA y el Archivo de Simancas recibirán los premios Fundos en Palencia el día 16

Presentación de la entrega de los premios Fundos en Palencia. - EUROPA PRESS

PALENCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia por el 'Programa Vecin+s Puerta con Puerta: Redes de Solidaridad', la Asociación de Labores Solidarias de la IAIA por 'Tejer no tiene edad en Castilla y León' y el Archivo General de Simancas, en la categoría de Premio de Honor, recibirán el reconocimiento de la Fundación FUNDOS en la VII edición de sus premios a la Innovación Social en Castilla y León.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, y el director general de Fundos, José María Viejo, han presentado la séptima edición de estos premios que tendrá lugar el próximo jueves 16 de abril a las 19:30 horas en el Teatro Ortega de la capital palentina.

Ángeles Armisén ha destacado este reconocimiento a proyectos capaces de transformar la sociedad desde la innovación. "Son propuestas que generan un impacto real, sostenible y positivo en la vida de las personas, contribuyendo al desarrollo social y territorial de Castilla y León, así como al progreso de nuestra provincia", ha apuntado Armisé.

Por su parte, José María Viejo, ha insistido en el "enorme caudal creativo" existente en Castilla y León, ya que en estos siete años han concurrido 140 proyectos a estos premios que reconocen la innovación en el ámbito social y "visibilizan proyectos de gran eficiencia, que son capaces de generar más impacto con menor coste".

Viejo ha subrayado que los tres proyectos premiados destacan por su eficacia, innovación, sostenibilidad, participación e impacto social. Finalmente, ambas instituciones han invitado a todos los palentinos a acudir a "la gran fiesta de la innovación social".

La gala, que será de entrada gratuita, estará presentada por el periodista Goyo González y contará con las actuaciones de la compañía de danza contemporánea Coppelia y el grupo TamTamGo!