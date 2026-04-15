La Diputación de Segovia centra la sexta entrega de 'Nuestros Pueblos, Nuestra Fortaleza' en sus servicios provinciales

Foto de grupo del presidente provincial con protagonistas de la campaña - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sexta entrega de la campaña institucional 'Nuestros Pueblos, Nuestra Fortaleza' de la Diputación de Segovia centra la mirada en los servicios que la institución presta a los municipios de la provincia y a las personas que los habitan.

Tras cinco ediciones en las que la campaña ha dado voz a historias personales vinculadas al territorio, esta nueva entrega pone en valor el trabajo cotidiano de los empleados públicos de la institución.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha subrayado que el trabajo de los funcionarios de la institución provincial "no siempre se ve, pero siempre se nota", y ha señalado que son ellos quienes "convierten la gestión en servicio, la norma en solución y la distancia en proximidad".

La campaña se basa en una serie de vídeos que repasan distintas áreas de actuación de la Diputación. Una de ellas es el mantenimiento de la red viaria provincial, competencia del Área de Acción Territorial.

De Vicente ha destacado que detrás de cada carretera "hay equipos que trabajan en condiciones difíciles, incluso durante nevadas o jornadas nocturnas, para garantizar la conectividad de los pueblos".

Otro tema es el de la acción social, con los programas comunitarios que se desarrollan en los Centros de Acción Social y Atención Temprana (Ceaas) de la provincia.

La campaña recoge, en particular, la historia de Sotera y sus vecinos de Martincano, como ejemplo de las redes de apoyo mutuo que se tejen en el entorno rural.

Iniciativas como las Aulas Sociales, los talleres de Manualidades o el programa 'Vecin+s puerta con puerta' han dado respuesta durante años a una demanda real en los municipios.

El deporte también tiene su espacio en esta edición, con los circuitos provinciales de carreras pedestres, que De Vicente ha descrito como "auténticas fiestas del deporte, pero también encuentros sociales" en los que los vecinos participan tanto como corredores como animadores.

En el ámbito cultural, la campaña recoge las 'Aulas para convivir cantando y danzando', que el presidente ha definido como espacios donde "la cultura sigue viva, cercana y muy presente".

Además, se ha destacado el trabajo de la asociación Despertar Memoria que, con el respaldo del Instituto de la Cultura Tradicional 'Manuel González Herrero', está recuperando las vaquillas de carnaval en varios pueblos de la sierra segoviana.

La entrega incorpora también un ejemplo del formato de ediciones anteriores con la historia de Ismael, un joven de 20 años de Turégano, que ha decidido dedicarse a la agricultura, siguiendo la tradición familiar, y ha optado por quedarse en su pueblo porque, según ha explicado, "allí la vida es más real".

El acto, desarrollado en el Patio de Columnas del Palacio Provincial, ha contado con la presencia de numerosos diputados provinciales y de varios de los protagonistas de la campaña. De Vicente ha cerrado su intervención al destacar "un compromiso de los que gusta cumplir", como es el de reforzar los servicios en el medio rural para que vivir en él no sea una opción de segunda, sino una elección llena de posibilidades.