La Diputación de Segovia cierra el curso de Aulas de Manualidades con más de 1.300 participantes en 154 municipios

El presidente de la Diputación y diputado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de Vicente, durante una de las clausuras de las Aulas - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El programa de Aulas de Manualidades de la Diputación de Segovia ha cerrado la temporada 2025/2026 con la participación de 1.307 personas distribuidas en 181 grupos, en un total de 154 municipios de la provincia.

Esta participación significa que tres de cada cuatro ayuntamientos del territorio han incluido vecinos de sus términos dentro del programa, según ha comunicado la institución provincial, que ha cerrado el curso con exposiciones colectivas de los trabajos realizados durante los meses de actividad.

El programa, impulsado desde el Área de Asuntos Sociales de la Diputación, ha contado con veintidós profesionales que han coordinado los distintos grupos a lo largo del curso.

La iniciativa se coordina a través de los cuatro Centros de Encuentro y Atención a la Dependencia (Ceaas) que operan en la provincia: el Ceaas de Cantalejo ha agrupado 37 municipios, 45 grupos y 353 participantes; el de Cuéllar, 25 municipios, 29 grupos y 207 participantes; el de Prádena, 54 municipios, 57 grupos y 355 participantes; y el del Real Sitio de San Ildefonso, 38 municipios, 50 grupos y 392 participantes.

El presidente de la institución provincial y diputado del Área de Asuntos Sociales, Miguel Ángel de Vicente, ha subrayado el valor social de las actividades de este programa, más allá de su dimensión artística.

"Más allá de las puntadas, los trazos o las restauraciones, la actividad que se genera cada semana da pie a conversaciones, reencuentros y a un elemento socializador que es el que más importa a la institución provincial", ha señalado De Vicente, quien ha asegurado que si ese componente de encuentro se combina con el mérito artístico de los trabajos, el resultado resulta "doblemente satisfactorio" para la institución.

El presidente provincial se ha expresado en estos términos durante la inauguración de las últimas exposiciones que se han organizado, para mostrar los trabajos elaborados por los participantes durante el curso.

En esa última jornada ha visitado Pinarejos, Santa María la Real de Nieva y Monterrubio, junto a los alcaldes de esas localidades, otros regidores de las zonas respectivas y varios diputados provinciales.

Las Aulas de Manualidades son uno de los programas comunitarios de mayor implantación del Área de Asuntos Sociales de la Diputación de Segovia.

Su funcionamiento se desarrolla durante los meses de invierno y generan en cada municipio un espacio de actividad práctica y una motivo de encuentro entre vecinos, doble objetivo de la institución provincial.

La cobertura territorial del programa en la temporada que ahora concluye es nuevamente un éxito de participación, con 154 de los 209 municipios de la provincia involucrados en la iniciativa.