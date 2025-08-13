Diputación de Segovia concede 213.000 euros para ayudas a 108 negocios de comercio rural minorista y venta ambulante

Archivo - Camión ambulante de ferretería en el mercado semanal de Muñopedro - DIPUTACIÓN - Archivo

SEGOVIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Segovia ha aprobado la concesión de 213.000 euros en ayudas para el comercio rural minorista y la venta ambulante que, durante este año, beneficiarán a 108 negocios de la provincia.

La iniciativa está dirigida a establecimientos y negocios de venta ambulante ubicados en municipios con menos de 1.000 habitantes y en sus entidades locales menores dependientes. El objetivo es favorecer la actividad comercial, asegurar el abastecimiento de bienes esenciales y respaldar el papel social de estos comercios en la vida de los pueblos.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que las ayudas "garantizan servicios fundamentales para los vecinos y ayudan a mantener vivos los pueblos".

Para recibir el abono de la ayuda, los negocios beneficiarios deberán presentar la justificación correspondiente en la Diputación Provincial entre el 14 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, según las bases de la convocatoria., que puede consultarse en: https://www.dipsegovia.es/documents/39512/11244430/ANUNCIO+E....