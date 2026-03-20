La Diputación de Segovia conmemora el Día del Árbol con el reparto de 3.300 ejemplares y una plantación en La Fuencisla

La Diputación celebra el Día del Árbol con una plantación en el centro social La Fuencisla y el reparto de más de 3.300 árboles, con atención especial a olmos resistentes a la grafiosis - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha conmemorado el Día del Árbol con una plantación simbólica de especies arbóreas en el Centro de Servicios Sociales La Fuencisla y el reparto en la provincia de 3.300 árboles, con más de la mitad olmos, para recuperar la especie diezmada por la grafiosis.

En la plantación en el Centro Social unicado en Palazuelos han participado los residentes del centro, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente; el vicepresidente primero y diputado de Cultura, Chema Bravo, y la vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez.

La jornada ha resaltado la importancia de los árboles y los espacios verdes para el bienestar de las personas, y contribuye a fomentar la conciencia medioambiental en el entorno social.

Tras la plantación, De Vicente ha subrayado que el Día del Árbol es una oportunidad para recordar que el cuidado delnentorno es una "responsabilidad compartida, especialmente en la provincia, donde el medio natural forma parte esencial de nuestra identidad".

También ha destacado el carácter participativo del acto, al señalar que el objetivo es que la plantación tuviese "un componente social para implicar a las personas que viven en La Fuencisla, en una acción que simboliza crecimiento, vida y futuro".

Por su parte, Magdalena Rodríguez ha valorado que cada árbol plantado es un paso hacia pueblos más sostenibles y entornos más saludables para los vecinos, al tiempo que ha asegurado que acciones sencillas como esta contribuyen a reforzar la conexión entre las personas y la naturaleza, algo "fundamental" para el desarrollo equilibrado del territorio.

La plantación en La Fuencisla se enmarca en la iniciativa más amplia impulsada por la Diputación con motivo de esta efeméride internacional (que se celebra el 21 de marzo al ser ésta la fecha de inicio de la primavera en el hemisferio norte).

REPARTO DE ÁRBOLES

Durante los días 17 y 18 de marzo, la institución ha repartido plantones de árboles a entidades locales de la provincia, en colaboración con el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales de Valsaín, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En total, 105 municipios de la provincia han recibido 3.376 árboles, destinados a espacios públicos. Entre ellos destacan 1.746 olmos resistentes a la grafiosis, una enfermedad causada por un hongo que, desde el siglo XX, ha diezmado la población de esta especie en toda Europa y en España.

La grafiosis, conocida también como enfermedad del olmo holandés, está causada por un hongo que ocupa los vasos del árbol y provoca su muerte. Desde principios del siglo XX han enfermado y desaparecido olmos en toda Europa.

En Castilla y León se citan los primeros casos de grafiosis en 1983, en ejemplares de La Granja y Segovia, desde donde la enfermedad se extendió a toda la provincia.

Ahora, la mejora genética de las variedades de olmo criadas para su plantación son resistentes a este organismo parásito y son consideradas por los botánicos como la principal herramienta para recuperar el olmo en los ecosistemas y paisajes europeos.

El presidente provincial ha asegurado que el reparto de árboles "permite que muchos municipios mejoren sus zonas verdes y refuercen su patrimonio natural, con especies adaptadas al territorio".