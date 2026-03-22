La Diputación de Segovia contará con 21,7 millones de euros de Remanente tras la liquidación del Presupuesto 2025

Miguel Ángel de Vicente durante su intervención en la Diputación de Segovia sobre el Remanente de Tesorería tras la liquidación del Presupuesto de 2025. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia contará con 21,7 millones de euros de Remanente de Tesorería tras la liquidación del Presupuesto de 2025 y el nivel de endeudamiento de la institución provincial "mantiene su tendencia a la baja" al situarse en el 5,77 por ciento.

Esto muestra una "evolución evidente" al tener en cuenta el 19,10 por ciento del año pasado, el 29,28 por ciento de 2024 y el 38,65 por ciento de 2023, ha destacado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha precisado que, además, el ahorro neto en relación a los recursos ordinarios se sitúa en el 36,72 por ciento frente al 25,96 por ciento del ejercicio anterior.

Por otro lado, en los términos que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la institución provincial "cumple todos los parámetros" relativos a deuda, estabilidad y regla de gasto, y cuenta con diez millones de euros de superávit, "atendiendo a la capacidad de financiación", tal y como ha precisado el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, quien ha incidido en que, además, "para garantizar los recursos", la institución "no acudió a crédito en 2025 por primera vez".

Por otra parte, sobre el gasto comprometido de más de 104 millones de euros, el porcentaje de ejecución presupuestaria ha alcanzado el 87,73 por ciento, aunque ya que el Presupuesto base inicial de 2025 fue de 90,9 millones de euros y existe un gasto ejecutado de 91,5 millones de euros, el porcentaje de ejecución se sitúa en el 101,62 por ciento.

En suma, el nivel de endeudamiento de la institución provincial ha bajado casi 35 puntos porcentuales desde 2023, y los indicadores muestran que "se cumple la regla de gasto" con un techo de gasto por 1.137.584,81 euros.

De esta manera, las cifras reflejan "un trabajo planificado y coral" del equipo de gobierno, según ha indicado De Vicente, para subrayar que apostar por una "mayor y mejor gestión" ha permitido que haya "más millones de euros invertidos en acercar los servicios públicos donde viven los ciudadanos.

En este sentido, ha señalado que se han realizado "más actuaciones en los pueblos en colaboración con los ayuntamientos" y que todo ello se ha conseguido "sin renunciar a la destacable reducción de la deuda, que "a la conclusión de 2026 se situará en menos del 4 por ciento".