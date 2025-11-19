La Diputación de Segovia convoca 15 nuevas becas para titulados universitarios de 15 estudios diferentes

Archivo - El Presidente De La Diputación, Miguel Ángel De Vicente (Centro), Con El Grupo De Becarios De La Convocatoria De 2025 - DIPUTACIÓN - Archivo

SEGOVIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha lanzado una nueva convocatoria de becas para prácticas de nuevos titulados universitarios, que en esta edición comprende 15 becas, para otras tantas disciplinas diferentes.

Las becas son formativas de prácticas y se dirigen a universitarios empadronados en cualquier municipio de la provincia, capital incluida, que hayan obtenido su título universitario a partir del año 2020, y que deseen dar en la institución provincial sus primeros pasos en el mundo laboral, explica la institución provincial en un comunicado.

La oferta abarca quince especialidades diferentes y cada beca dura doce meses, con una dotación mensual de 900 euros, según se lee en las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El plazo para presentar las solicitudes comienza el 20 de noviembre y dura hasta el 9 de diciembre.

El modelo de becas formativas de prácticas se desarrolla en la Diputación desde 2016. Este año, en régimen de concurrencia competitiva se convocan dos becas para la especialidad de Psicología, dos para Administración y Dirección de Empresas y una en cada una de las siguientes especialidades: Publicidad y Relaciones Públicas, Arquitectura Superior, Informática, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Educación Social, Trabajo Social, Terapia Ocupaciones y Derecho.

La convocatoria también incluye una para Derecho/Historia, otra para Derecho/Historia/Antropología y otra para Química/Biología, indistintamente para una u otra de esas especialidades.

La formación se realizará bajo la supervisión de un tutor por cada beca, designados por la Presidencia de la institución provincial. Además, una de las becas de Administración y Dirección de Empresas va destinada al Área de Asuntos Sociales. Las adjudicaciones se realizarán tras la valoración de una comisión designada al efecto.

Los destinatarios, una vez seleccionados, colaborarán con la actividad diaria en cada área y aprenderán, en cada centros de trabajo de la Diputación, en qué consisten los diferentes servicios que se prestan a los ayuntamientos y a los vecinos.

Los solicitantes deben tener cumplidos los 18 años, poseer la capacidad funcional correspondiente al ejercicio normal de la actividad, no estar incursos en supuesto alguno de prohibición, estar en posesión del título universitario correspondiente a la especialidad a la que se opta conforme las bases y haber obtenido dicho título a partir de 2020, estar empadronado en cualquier municipio de la provincia y no haber sido beneficiario de una convocatoria anterior de una beca de cualquier Administración Pública con el mismo objeto, finaliza el comunicado