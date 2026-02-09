La Diputación de Segovia convoca a los municipios y entidades a la plantación de más de 3.300 árboles en la provincia

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, durante una plantación del Día del Árbol 2025. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha publicado las bases de la convocatoria para la concesión gratuita de especies arbóreas a ayuntamientos y entidades locales menores de 20.000 habitantes, para repartir 3.376 ejemplares, con 1.746 olmos resistentes a la grafiosis y 1.630 plantas de otras especies.

La acción se realiza en colaboración con el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales de Valsaín, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), y tiene como objetivo mejorar los espacios públicos urbanos y rurales de los municipios segovianos, fomentando la sostenibilidad y la biodiversidad.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha señalado que la convocatoria "reafirma el compromiso de la Diputación con la mejora del entorno natural, contribuyendo a crear espacios más verdes, saludables y resilientes frente al cambio climático".

Los municipios interesados podrán solicitar entre 16 y 24 árboles, en función de su población, incluyendo al menos diez olmos comunes (Ulmus minor) procedentes del Programa Nacional de Mejora y Conservación de los Recursos Genéticos de los Olmos Ibéricos. Las solicitudes se presentarán a través de la Sede Electrónica de la Diputación en un plazo de diez días hábiles a partir de la publicación de las bases.

La recogida de los ejemplares se realizará en el Centro de Recursos Genéticos Forestales de Valsaín, en el Real Sitio de San Ildefonso, y la plantación deberá efectuarse en zonas de uso público, con la justificación de la actuación presentada antes del 30 de junio de 2026.

Las bases completas están disponibles en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web de la Diputación de Segovia.