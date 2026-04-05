La Diputación de Segovia convoca subvenciones para la realización de festivales de música y danza

SEGOVIA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Segovia ha publicado la convocatoria de subvenciones a entidades locales que realicen festivales de música y danza, con una consignación total de 30.000 euros.

Se trata de unas ayudas que ya fueron aprobadas por la Junta de Gobierno de la Diputación, en su sesión desarrollada el 24 de marzo, y que establecen el régimen de concurrencia competitiva para las entidades locales que realicen un festival de música en su territorio.

Así, se compone de dos líneas, una para festivales de música moderna y popular, y otra para festival de música y danza folk y tradicional. En ambos casos quedan excluidas las actividades musicales vinculadas a fiestas patronales, tales como verbenas, charangas, revoladas, pasacalles o procesionales.

Igualmente, se considerará festival cuando se realicen un mínimo de tres espectáculos de formaciones distintas pertenecientes al mismo género musical y en un periodo máximo de diez días consecutivos, aun cuando no se programen actividades en la totalidad de los días entre el inicio y el fin del festival.

Pueden ser beneficiarios de estas subvenciones los ayuntamientos de la provincia con población inferior a los 20.000 habitantes o las entidades locales menores dependientes de ellos, que realicen un festival en su territorio.

Son subvencionables los gastos de cachés de los grupos que participen, así como los que se desprendan de la realización del evento, sonorización, iluminación, alquiler de equipos, material publicitario, conferenciantes, material didáctico, seguros o cualquier otro gasto necesario para el desarrollo del festival.

La consignación presupuestaria para estas ayudas es de 30.000 euros y las solicitudes se presentarán a través de la Sede Electrónica de la Diputación, con plazo hasta el 30 de abril, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, las entidades locales beneficiarias deberán justificar la ayuda dentro del plazo que finalizará el 30 de octubre de este año.

El BOP también ha publicado la convocatoria para proponerse como actuante del proyecto de representaciones en espacios tradicionales 'Dónde vas a lavar' para el año 2026.

Las condiciones de participación marcan la presentación de una propuesta y con todas ellas se conforma el catálogo para que las entidades locales puedan elegir una actividad dentro del proyecto, para que se desarrolle en sus términos municipales.

Así, esas actuaciones deben tener carácter teatral, musical o mixto y llevarse a cabo en inmuebles relacionados con la forma de vida tradicional (lavar la ropa, hacer vino, fraguas y potros de herrar) en municipios de la provincia de Segovia.

Con la publicación, se abre el plazo para que las personas físicas o jurídicas que lo deseen puedan participar como actuantes, previa presentación de su solicitud, para lo que existe un plazo que concluye el 17 de abril de 2026.

El trámite debe formalizarse a través de la Sede Electrónica de la institución provincial. Las condiciones de participación pueden consultarse en la web https://www.dipsegovia.es/la-institucion/areas/cultura-juven...- deportes/cultura/programas-culturales .

Las actuaciones se llevarán a cabo entre el 19 de junio y el 12 de octubre de este año.