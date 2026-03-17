Diputación de Segovia creará un Centro de Transferencia ligado al sector cárnico

Elisabet Lázaro y Óscar Moral, durante la rueda de prensa. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La creación de un Centro de Transferencia del Conocimiento, Innovación y Emprendimiento ligado al sector cárnico va a centrar la tarea de la Diputación de Segovia en cuanto a Desarrollo Económico en 2026.

Así lo ha avanzado el responsable del Área de Hacienda y Desarrollo Económico de la Diputación de Segovia, Óscar Moral, durante una rueda de prensa en la que ha reconocido que "la estabilidad presupuestaria, regla de gasto, ratio de endeudamiento o periodo medio de pago" son conceptos que están "muy presentes" en su planificación.

En detalle, ha ejemplificado, esa ratio de endeudamiento de la institución provincial se sitúa en el cuatro por ciento debido a que el Gobierno de España no permite destinar los remanentes de tesorería a actuaciones financieramente sostenibles, por lo que obliga "a eliminar deuda", como ha matizado.

A su vez, el departamento de Recaudación, gestiona el cobro de 585 tasas y del IBI de los 208 municipios de la provincia, "dando un apoyo logístico imprescindible a los ayuntamientos".

La previsión para 2026 es superar los 60 millones de euros recaudados. Una cantidad que después se distribuye entre los consistorios, a través de cuatro anticipos de diez millones y medio de euros cada uno, más la liquidación final, explica la institución provincial a través de un comunicado.

Ello conlleva una operación de Tesorería de treinta millones para la Diputación, que permite a todos los municipios obtener unos recursos periodificados, para el mantenimiento ordinario de los ayuntamientos.

En cuanto a Desarrollo Económico, la aprobación del Programa Territorial de Fomento para Segovia 2025-2030 abre la puerta a una inversión de la Diputación de dos millones y medio de euros.

Será la aportación al total de 91'3 millones de un plan con cinco años de vigencia y que engloba 85 municipios, distribuidos entre la zona Nordesde de la provincia (57 municipios) y el área funcional estable de Segovia (28).

Entre las medidas, aparece la creación de suelo industrial y empresarial, la financiación, nuevos proyectos empresariales, el análisis para la mejora de la red de transporte y distribución eléctrica, así como la formación y asistencia técnica a empresas, entre otros.

SECTOR CÁRNICO

Asimismo, se contempla la creación de un Centro de Transferencia del Conocimiento, Innovación y Emprendimiento de Segovia, que haga especial hincapié en el sector cárnico, desde la elaboración de piensos, pasando por la cría de animales, la distribución, la internacionalización, la innovación, la sostenibilidad o la logística, "para contribuir a la creación de valor añadido", al tiempo que permitirá "retener talento y propiciar la investigación y la innovación en el sector", como ha remarcado Moral.

Contará con tres millones de euros, de los que uno correrá a cargo de la Diputación de Segovia. Implicará también -como agentes- a las universidades presentes en Segovia. El diputado ha señalado la confianza en que el centro aporte "potencia y transversalidad al sector cárnico, con vocación de transferencia de conocimiento, asistencia y servicios a empresas".

Además, como vía para poder integrarse en la red de centros tecnológicos de Castilla y León, si su viabilidad lo permite. Todo ello contará con un programa a cargo de una consultora. La primera fase se abordará en este 2026, con una inversión de, al menos 750.000 euros.

Otra de las líneas de acción se orienta al suelo industrial. Además de los tres polígonos impulsados por la Junta de Castilla y León (Los Hitales, Las Mangadas y La Costanilla), la Diputación va a continuar potenciando ampliaciones y mejoras en áreas del resto de la provincia, según las normativas de los ayuntamientos que requieran esos espacios y con el acompañamiento y financiación de las infraestructuras que permitan un mayor número de empresas en el territorio segoviano.

SPEIS

En cuanto al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), el plan director continuará constituyendo la hoja de ruta que lo rija. En ese sentido, va a continuar la divulgación del servicio por la provincia, para "reforzar" la coordinación con otros servicios y administraciones.

Se prevé el refuerzo de los medios móviles, con una unidad específica de apoyo técnico, dotando de un complemento operativo en todas las áreas de actuación. Existe, además, la propuesta de crear naves auxiliares en Boceguillas, con el planteamiento que ya se ha aplicado en Palazuelos de Eresma.

Otro de los aspectos que se plantea para este año es la realización de visitas a centros e industrias singulares según radios de proximidad, para fijar prioridades, así como el establecimiento de sistemas periódicos de revisión en zonas vulnerables o de difícil acceso. Igualmente, se prevé un catálogo de puntos de captación de agua con información sobre su estado operativo.

Sobre recursos humanos, se propone que los turnos cuenten con cuatro efectivos (tres bomberos y un cabo), para elevar los niveles de seguridad en las intervenciones. Además, se propone la incorporación de un técnico de mantenimiento, por ser crucial en el día a día de ambos parques y el apoyo a siniestros. Y se plantea la incorporación de un administrativo, un técnico de apoyo en materia de contratación y tramitación y también en el ámbito jurídico, ahonda la información.

Desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo, el SPEIS ha llevado a cabo 206 intervenciones, 58 de ellas han sido incendios, 41 asistencias técnicas, doce actuaciones de prevención, 33 por accidentes en vía pública y medios de transporte, doce rescates de personas y 50 acciones formativas. No se han registrado en ese periodo rescates de animales, servicios especiales apícolas ni operativos de seguridad.

La mayor carga operativa se ha concentrado en la franja de 10.00 a 21.00 horas, descendiendo significativamente en las franjas nocturnas.

Durante el periodo analizado se han desarrollado 235 horas de prácticas durante el turno de trabajo del personal operativo, incluyendo control y extinción de incendios (80 horas), fenómenos naturales y antrópicos (52 horas), operaciones por ayudas técnicas (52 horas) y rescate y salvamento de personas (51 horas).

La diputada Elisabet Lázaro ha indicado que "todo ello reafirma el compromiso institucional de la Diputación con la seguridad, la protección civil y la atención emergencias en todo el territorio, con un modelo de gestión pública basado en la responsabilidad, la proximidad al medio rural y la garantía de igualdad en el acceso a servicios esenciales, con independencia del lugar de residencia".

En ese sentido, ha afianzado "la importancia de continuar impulsando políticas públicas orientadas al fortalecimiento del servicio, la modernización de medios y la mejora permanente de la capacidad de respuesta ante emergencias.