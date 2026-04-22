La Diputación de Segovia destina 220.000 euros en ayudas al comercio rural minorista y la venta ambulante

Archivo - Mercado ambulante en Mozoncillo. - KAMARERO -- ANGEL CAMARERO LOP - Archivo

SEGOVIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas destinadas al comercio rural minorista y la venta ambulante para el ejercicio 2026, que cuenta este año con 220.000 euros. La convocatoria, aprobada en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 14 de abril, tendrá plazo abierto del 23 de abril al 22 de mayo.

La línea de subvenciones quiere promover la comercialización de bienes de consumo esenciales en el medio rural y preservar la red social y los espacios de convivencia que estas actividades generan en los pueblos de la provincia.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que "estas ayudas son fundamentales para garantizar servicios básicos en los municipios más pequeños, donde el comercio local y la venta ambulante cumplen una función esencial para la calidad de vida de los vecinos".

La ayuda máxima por beneficiario asciende a 3.000 euros, que se concederán hasta agotar el crédito disponible. Podrán acceder a estas subvenciones tanto personas físicas como jurídicas -incluidos trabajadores autónomos- legalmente constituidas en la provincia de Segovia que sean titulares de establecimientos de comercio minorista, negocios de venta ambulante o servicios de atención personal y necesidades básicas.

El requisito territorial varía en función de la modalidad. Para el comercio rural minorista, los solicitantes deberán tener su domicilio fiscal y desarrollar su actividad en municipios segovianos de menos de 1.000 habitantes, o en sus entidades locales menores dependientes.

La venta ambulante aplica un umbral más restrictivo: la actividad ha de ejercerse en localidades de menos de 500 habitantes. No obstante, en esta segunda modalidad el ámbito de origen se amplía, ya que podrán concurrir también personas físicas y jurídicas legalmente constituidas en provincias limítrofes con Segovia, siempre que desarrollen su actividad en el territorio provincial.

Esta diferencia de umbrales responde a la lógica propia de cada actividad. El comercio minorista en establecimiento fijo requiere una presencia continuada en la localidad, lo que justifica la exigencia del domicilio fiscal. La venta ambulante, por su naturaleza itinerante, puede servir a poblaciones aún más reducidas y dispersas, donde la falta de un punto de venta estable hace de estos comerciantes un servicio de aprovisionamiento de primera necesidad. En ambos casos, la convocatoria reconoce explícitamente la función social que estas actividades desempeñan más allá de su dimensión económica.

Rodríguez ha subrayado que esta convocatoria es parte de una estrategia más amplia de la institución provincial orientada a frenar el despoblamiento y fortalecer el tejido productivo de los municipios con menor masa demográfica.

La tramitación de las solicitudes se realizará de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Segovia, accesible en la dirección sede.dipsegovia.es, en el apartado habilitado bajo el epígrafe 'Promoción provincial - Ayudas para Comercio Rural Minorista y Venta Ambulante'. Las bases completas de la convocatoria, con el detalle de los requisitos y el procedimiento, están disponibles igualmente en la página web institucional de la Diputación.

La publicación de esta convocatoria se produce en un contexto en el que la despoblación del medio rural segoviano sigue siendo uno de los principales retos de la provincia. Municipios de reducido tamaño dependen en muchos casos de la presencia de un único establecimiento comercial o de la visita periódica de vendedores ambulantes para garantizar el acceso de sus vecinos a productos de primera necesidad, una realidad que esta línea de ayudas busca sostener y consolidar.