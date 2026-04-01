La Diputación de Segovia destina 675.000 euros de fondos europeos a obras de mejora en carreteras del nordeste

El presidente provincial, Miguel Ángel de Vicente (izda) visita las obras con el diputado de Red Viaria, Benjamín Cerezo. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha visitado varias de las obras de mejora de carreteras que se ejecutan en el nordeste de la provincia dentro del Plan de Sostenibilidad Turística 'Hoces de Segovia', financiado con Fondos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, con un presupuesto superior a 675.000 euros.

En la visita, De Vicente ha estado acompañado por el diputado de Red Viaria, Benjamín Cerezo, con quien ha recorrido varios proyectos que están a punto de concluir, y otros tramos viarios en los que se acaban de iniciar las obras, aunque su finalización está prevista en las próximas semanas.

La primera de las actuaciones visitadas se lleva a cabo en la carretera que une Riaguas de San Bartolomé y Aldealengua de Santa María, con una mejora del firme a través de una inversión de 216.240 euros.

De Vicente ha subrayado que estas actuaciones son "fundamentales para las personas que viven en los pueblos, y también imprescindibles como recurso turístico que promueva la llegada al territorio".

La segunda parada ha sido la carretera que conecta Villaverde de Montejo con Montejo de la Vega de la Serrezuela, con obras para el acondicionamiento de curvas y la creación de bahías de espera, con una inversión cercana a los 300.000 euros.

El recorrido ha incluido también la visita a los trabajos de mejora de la accesibilidad en el camino de Alconada de Maderuelo a Alconadilla. En este caso, las lluvias registradas durante el último mes han retrasado el inicio de las labores de un proyecto que cuenta con un presupuesto de 134.062 euros y contempla la mejora de la caminabilidad de rutas y senderos de la zona.

Para finalizar, De Vicente y Cerezo se han acercado hasta la Casa del Parque de las Hoces del Río Riaza, en el término de Montejo de la Vega de la Serrezuela, donde está prevista una inversión de más de 25.000 euros para ampliar el aparcamiento.

En ese mismo entorno se ha ejecutado otro proyecto incluido en el Plan 'Hoces de Segovia', el acondicionamiento del firme del camino de Las Fuentes, entre Montejo de la Vega de la Serrezuela y Milagros, ya en la provincia de Burgos.

El Plan de Sostenibilidad Turística 'Hoces de Segovia' es una iniciativa que combina la mejora de infraestructuras viarias y de acceso con la promoción del turismo, en un territorio caracterizado por paisajes singulares como las hoces fluviales del nordeste segoviano.

Los fondos europeos Next Generation EU, canalizados a través del PRTR, constituyen la principal fuente de financiación de estos proyectos, enmarcados en la recuperación económica y la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible, tal y como ha destacado la institución provincial.