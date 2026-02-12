La Diputación de Segovia edita 'El corro de los mozos', estudio que rescata el rito festivo de Riofrío de Riaza

El etnógrafo Guillermo Herrero (izda), el antropólogo Honorio Velasco y el diputado de Cultura, José María Bravo, en la presentación de 'El corro de los mozos'. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha editado el libro 'El corro de los mozos de la fiesta de San Miguel. Riofrío de Riaza', que expone un estudio realizado por el antropólogo Honorio Velasco y el etnógrafo Guillermo Herrero sobre el significado y la evolución de este rito festivo singular a lo largo del siglo XX.

La publicación analiza esta tradición que se celebraba cada año a finales de septiembre, en el marco de las fiestas de San Miguel, y que, según han explicado sus autores este jueves en la presentación, "no tiene paralelo en la provincia" y debió de ser en origen "un rito de paso para los jóvenes que iniciaban su preparación para la vida adulta".

El libro describe cómo, tradicionalmente, un grupo de mozos se disponía en círculo en la plaza del municipio y rodeaba una mesa con botellas de aguardiente y anís, bandejas de pastas y paquetes de tabaco. Una vez sentados, decidían mediante una suerte de subasta quiénes portarían la imagen de San Miguel, tanto en los palos delanteros como en los traseros.

En el centro del rito figuraba la figura del 'guardamozas', armado con un cinto que hacía girar a su alrededor para proteger el corro de las bromas de las mozas y del público, que intentaban irrumpir con acciones como pintarles la cara o introducir un perro en el círculo.

Lo que en su origen fue una ceremonia solemne, en la que los jóvenes vestían sus mejores trajes, ha derivado con el paso del tiempo en una celebración más informal y lúdica, en la que los participantes, ataviados con el traje de peña, acaban cubiertos de líquidos y espumas antes de iniciar carreras tras las chicas para llevarlas en brazos hasta el pilón del pueblo.

Más allá de la descripción del rito, la obra contextualiza esta tradición en el entorno histórico y geográfico de Riofrío de Riaza, municipio situado en la falda norte de la Sierra de Ayllón, al pie del puerto de La Quesera, y considerado el más alto de la provincia de Segovia.

La identidad del pueblo ha estado marcada por enclaves como el Hayedo de La Pedrosa, así como por actividades económicas como el torneado de madera y el cultivo de la patata, ambos vinculados al francés Pierre Delon, cuya deuda con el municipio quedó reflejada en una placa conmemorativa en un sillón de la iglesia parroquial.

En este contexto, la investigación documenta la metamorfosis del 'corro de los mozos' a través de cuatro periodos que reflejan la evolución social del municipio.

La primera etapa, tradicional, se extiende hasta la década de 1970 y se caracteriza por la rigidez del rito y la existencia de un 'ayuntamiento de mozos' que imponía multas ante cualquier falta de compostura.

Posteriormente, se pasa a un periodo aperturista en el que las normas se flexibilizan, mientras a finales de los años noventa se desarrolla una tercera fase definida por los autores como "exaltación de la diversión", protagonizada en gran medida por hijos de emigrantes que, aunque residían en la ciudad, mantenían vivienda en el pueblo.

Finalmente, el estudio identifica una cuarta etapa, la actual, marcada por la dificultad para encontrar participantes y por el protagonismo creciente del colectivo femenino en la organización del evento.

El diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, ha subrayado que la publicación responde a "una labor necesaria para que los vecinos de Riofrío de Riaza profundicen en el conocimiento de sus raíces", al tratarse de "una de las tradiciones de carácter inmaterial más pintorescas de la provincia".