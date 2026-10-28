La Diputación de Segovia edita una guía para dignificar la labor de los cuidadores. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área de Asuntos Sociales de la Diputación de Segovia conmemora el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, fijado el 29 de octubre, mediante la publicación de la guía titulada 'Cuidar en casa con dignidad', un documento enfocado en reivindicar la figura de las personas cuidadoras bajo el modelo de atención centrado en la persona y en las relaciones.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, que mantiene reservadas las competencias de Asuntos Sociales, ha explicado que el objetivo principal consiste en facilitar la labor de quienes prestan apoyos. En este sentido, ha señalado que en el centro de cualquier decisión debe situarse a quien recibe la asistencia y ha incidido en que el cuidado debe atender a sus aficiones, conversaciones, detalles y preferencias personales.

La publicación ha sido diseñada como un instrumento de acompañamiento práctico tanto para profesionales como para el entorno familiar, concibiendo el domicilio particular como un hogar y no como un mero espacio de trabajo. Para asegurar este principio, el texto ha incorporado una ficha de historia de vida para recopilar gustos y valores identitarios, al tiempo que ha establecido pautas éticas orientadas a fomentar la autonomía personal.

Esta edición ha dado continuidad a los proyectos impulsados por la corporación en los últimos años con motivo de esta jornada. De este modo, en 2025 se presentó un informe sobre cuidados de larga duración en la zona de Riaza-Ayllón--tras el efectuado previamente en Sepúlveda-Pedraza--, mientras que en 2024 las actividades se focalizaron en la unidad de convivencia La Pradera del Centro de Servicios Sociales La Fuencisla para respaldar el compromiso técnico de la plantilla provincial.

Asimismo, la entidad ha recordado la difusión del pódcast 'El latido de los cuidados', puesto en marcha el pasado mes de abril con entregas mensuales que continuarán hasta marzo de 2027. De Vicente ha insistido en que, ante el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento poblacional, la atención a las personas vulnerables no ha de ceñirse a las necesidades básicas, sino que ha de incorporar una dimensión afectiva y de soporte emocional.