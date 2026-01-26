Diputación de Segovia edita una guía para un uso "seguro, ético y eficiente" de la IA por parte de las entidades locales

Pilar Martín, durante la presentación de la guía sobre IA dirigida a las entidades locales. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha editado y publicado una guía centrada en el buen uso de la inteligencia artificial (IA) en el sector público, para orientar a las entidades locales en la aplicación de esta tecnología con el objetivo puesto en el futuro Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.

Como ha explicado la diputada de Asistencia a Municipios, Pilar Martín, la guía ayudará a las entidades locales a hacer uso de esta tecnología virtual "de forma lícita, ética y segura, y reforzará la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos".

La publicación, titulada 'Buen uso de la IA: un enfoque responsable para las entidades locales', ha sido presentada como "una tecnología disruptiva que puede suponer un salto decisivo en la mejora de los servicios públicos", pero siempre que su implantación "esté guiada por criterios de eficiencia y eficacia y tenga en cuenta los posibles riesgos para los derechos fundamentales y los intereses generales", como ha explicado la diputada.

"Las posibilidades que ofrece la IA son "casi tan amplias como nuestra imaginación", ha aseverado Pilar Martín, quien ha indicado que puede ayudar a mejorar la relación y atención a la ciudadanía así como para optimizar los procedimientos internos y la gestión de la propia Administración.

No obstante, la diputada ha subrayado la necesidad de que su utilización esté gobernada y controlada, por lo que ha apostado por "una IA segura y al servicio de la ciudadanía".

En este sentido, la guía incide en la importancia de promover un uso de la inteligencia artificial que sea lícito, ético, fiable, transparente y sostenible, en línea con el concepto de "inteligencia artificial responsable". Uno de los principales objetivos del documento es servir como herramienta de referencia para alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas y personal técnico de las entidades locales de la provincia.

La Diputación de Segovia ha editado inicialmente mil ejemplares en formato físico, aunque la guía también estará disponible en formato digital a través de la página web de la institución provincial, con el fin de facilitar su acceso y difusión.

El documento se enmarca en los valores recogidos en la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital, además de que constituye un primer paso para fomentar una cultura de cumplimiento normativo en el sector público provincial, alineada con el futuro Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.