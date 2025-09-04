La Diputación de Segovia expone los 'Alimentos de Segovia' y el turismo de la provincia en la feria Salamaq 2025

La diputada de Promoción Provincial de Segovia, Magdalena Rodríguez, con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
La diputada de Promoción Provincial de Segovia, Magdalena Rodríguez, con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 4 septiembre 2025 14:42

SEGOVIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia participa en la Feria del Sector Agropecuario y trigésimo sexta Exposición Internacional de Ganado Puro, Salamaq 25, con un expositor en el que muestra la variedad de productos de 'Alimentos de Segovia' y la oferta turística d la provincia.

Salamaq 2025 se desarrolla del 4 al 8 de septiembre con cerca de 470 expositores y 1.500 cabezas de ganado. La feria es ya uno de los encuentros más importantes del sector agropecuario en España y un foro para visibilizar el trabajo de los productores locales.

En la inauguración de la feria, la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado la importancia de la presencia en el certamen. "Salamaq es un escaparate de primer nivel para mostrar al público profesional y al visitante general la excelencia de los productos segovianos y el compromiso de nuestros productores con la calidad y la tradición", ha señalado.

En esta edición, el espacio de la Diputación acoge una muestra de productos de la marca Alimentos de Segovia y facilita el reparto de la revista Segoviear, que difundirá la calidad y variedad de la producción local.

Además, se entregarán folletos y material promocional turístico, con planos de recursos turísticos de la provincia, mapas, rutas BTT, rutas de senderismo, horario de monumentos y folletos de pueblos, para atraer visitantes a la provincia y dar a conocer la diversidad de experiencias que ofrece Segovia.

"Cada edición de Salamaq es una oportunidad para recordar que Segovia no solo es un destino turístico cultural y natural, sino también un territorio con una despensa excepcional que forma parte de nuestra identidad", ha añadido Magdalena Rodríguez.

La diputada de Promoción Provincial ha destacado que la promoción agroalimentaria y la turística pueden mostrarse de forma conjunta para ofrecer al visitante experiencias más completas, que sean sostenibles y repercutan de forma directa en el desarrollo económico de los pueblos y comarcas de la provincia.

