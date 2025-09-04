La Diputación de Segovia expone los 'Alimentos de Segovia' y el turismo de la provincia en la feria Salamaq 2025

La diputada de Promoción Provincial de Segovia, Magdalena Rodríguez, con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia participa en la Feria del Sector Agropecuario y trigésimo sexta Exposición Internacional de Ganado Puro, Salamaq 25, con un expositor en el que muestra la variedad de productos de 'Alimentos de Segovia' y la oferta turística d la provincia.

Salamaq 2025 se desarrolla del 4 al 8 de septiembre con cerca de 470 expositores y 1.500 cabezas de ganado. La feria es ya uno de los encuentros más importantes del sector agropecuario en España y un foro para visibilizar el trabajo de los productores locales.

En la inauguración de la feria, la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado la importancia de la presencia en el certamen. "Salamaq es un escaparate de primer nivel para mostrar al público profesional y al visitante general la excelencia de los productos segovianos y el compromiso de nuestros productores con la calidad y la tradición", ha señalado.

En esta edición, el espacio de la Diputación acoge una muestra de productos de la marca Alimentos de Segovia y facilita el reparto de la revista Segoviear, que difundirá la calidad y variedad de la producción local.

Además, se entregarán folletos y material promocional turístico, con planos de recursos turísticos de la provincia, mapas, rutas BTT, rutas de senderismo, horario de monumentos y folletos de pueblos, para atraer visitantes a la provincia y dar a conocer la diversidad de experiencias que ofrece Segovia.

"Cada edición de Salamaq es una oportunidad para recordar que Segovia no solo es un destino turístico cultural y natural, sino también un territorio con una despensa excepcional que forma parte de nuestra identidad", ha añadido Magdalena Rodríguez.

La diputada de Promoción Provincial ha destacado que la promoción agroalimentaria y la turística pueden mostrarse de forma conjunta para ofrecer al visitante experiencias más completas, que sean sostenibles y repercutan de forma directa en el desarrollo económico de los pueblos y comarcas de la provincia.