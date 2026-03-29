Diputación de Segovia y FES estudian colaboraciones en innovación, logística y el 50 aniversario empresarial

Beatriz Escudero, Andrés Ortega y Miguel Ángel de Vicente durante el encuentro institucional que la Federación Empresarial Segoviana y la Diputación de Segovia han mantenido esta semana en el Palacio Provincial. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia y la Federación Empresarial Segoviana (FES) han mantenido esta semana un encuentro institucional en el Palacio Provincial, donde han analizado colaboraciones en innovación, logística y el 50 aniversario empresarial, de modo que se han abordado proyectos como el Centro de Transferencia del Conocimiento y Segovia Intermodal.

Este encuentro se integra en la ronda habitual de contactos de la institución provincial con los principales actores del tejido social y empresarial, por lo cual la cita ha facilitado el intercambio de impresiones sobre la situación actual del sector y sus perspectivas a corto plazo a fin de reforzar el diálogo entre ambas partes ante futuras iniciativas conjuntas.

Entre las cuestiones que el presidente de FES, Andrés Ortega, y la secretaria general de la misma, Beatriz Escudero, trasladaron al presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, figuró el calendario de actos previstos a lo largo del año con motivo del 50 aniversario de la fundación de la Federación en 1976.

De ahí que los representantes del empresariado segoviano expusieran las acciones programadas con el objetivo de evaluar posibles colaboraciones con la institución provincial para su desarrollo.

En relación con la planificación de la Diputación para 2026 y el Área de Hacienda y Desarrollo Económico, Ortega y Escudero mostraron interés por el Centro de Transferencia del Conocimiento, Innovación y Emprendimiento de Segovia, ya que la institución provincial prevé una contribución a la creación de valor añadido y al fomento de la investigación para la "retención del talento" segoviano en el territorio, con especial atención al sector cárnico.

Ante la relevancia de esta infraestructura para el empresariado, los dirigentes analizaron vías de cooperación junto con la integración de los socios de la FES en la gestión y en las líneas de desarrollo y formación del centro, tras lo cual el presidente de la Diputación señaló que "desde la FES se han ofrecido para acompañar a la institución en este ámbito".

Respecto a la incorporación del Ayuntamiento de Segovia al accionariado de Segovia Intermodal, los representantes de la FES invitaron a la Diputación a sumarse a esta sociedad para el desarrollo de una plataforma logística vinculada al Puerto Seco.

Tras más de una hora de reunión, los representantes de ambas instituciones acordaron la permanencia del contacto con el fin de avanzar en la formalización de respuestas a las distintas demandas planteadas, pues el objetivo común es el impulso de la "economía estratégica" de la provincia.