La Diputación de Segovia fija el calendario de los 4 tributos provinciales con periodos de pago de junio a noviembre

La Diputación expone el calendario fiscal de los cuatro tributos provinciales, con periodos de pago de junio a noviembre - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la aprobación de Calendario Fiscal 2026 dispuesto desde los Servicios Tributarios de la Diputación de Segovia, para los cuatro conceptos tributarios de abono a la Diputación, que tienen plazos de pago desde junio a noviembre, según el tipo de impuesto.

La propuesta de calendario fiscal contempla el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de julio para Vehículos y Tasas, con domiciliación fijada el 3 de julio, ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el periodo discurre del 3 de julio al 4 de septiembre, quedando el 5 de agosto para el primer pago en el caso de recibos domiciliados y el 4 de septiembre para el segundo (siendo para los recibos de un importe superior a los 150 euros).

Igualmente, para el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) queda fijado el periodo del 15 de septiembre al 18 de noviembre, con el 5 de octubre para la domiciliación.

Por último, el concepto fiscal de Rústica y Tasas, cuyo periodo va a discurrir entre el 15 de septiembre y el 13 de noviembre, también tiene el 5 de octubre para domiciliar el pago voluntario.

El calendario se puede consultar en la página web de la institución provincial, en el tablón de anuncios de los Servicios Tributarios y también en la Oficina Virtual Tributaria.