La Diputación de Segovia forma a su plantilla en el uso de IA de forma responsable - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia forma a su plantilla en "nociones básicas" para el uso de Inteligencia Artificial de forma "responsable", con el objetivo de "optimizar la eficacia de sus servicios".

Esta formación se ha llevado a cabo en el marco de la 'Estrategia sobre la Implementación y Utilización de Sistemas de Inteligencia Artificial', recientemente aprobada en la institución, que pretende actuar como "referente" en la adopción de un modelo de gestión basado en la "excelencia y la Inteligencia Artificial Responsable".

Así, la institución provincial ha convocado al conjunto de su plantilla a la sesión informativa 'Nociones básicas para el uso de la Inteligencia Artificial en la Diputación de Segovia', una sesión que se prolongó durante más de una hora y media, y estuvo dirigida a todo el personal, independientemente de sus conocimientos técnicos previos, con el fin de "dar a conocer las oportunidades y desafíos de esta tecnología disruptiva".

Para analizar el impacto real de la IA en la Administración, el encuentro contó con las intervenciones del doctor José Vicente Álvarez Bravo, experto de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid (UVa), y las del delegado de Protección de Datos y el responsable del Sistema ENS de la propia Diputación, quienes se enfocaron en abordar las buenas prácticas, el uso seguro de las herramientas de IA, las iniciativas que ya han sido puestas en marcha en la institución y los casos de uso con "mayor potencial" para transformar positivamente la atención a la ciudadanía.

Además, con el fin de facilitar la asistencia y asegurar la máxima difusión de los contenidos, la jornada pudo ser seguida en directo por videoconferencia y también quedó alojada en la Intranet provincial.

De este modo, la institución pretende que toda la plantilla tenga acceso a esta formación "clave", independientemente de su ubicación o disponibilidad, según ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press.

Para el diputado de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez, "la IA debe ser un motor para elevar la calidad de la gestión pública, siempre bajo los principios de licitud y ética".

Por ello, la EIA aprobada por la institución provincial cuenta como eje central con el establecimiento de un marco de gobernanza "sólido y transparente", y sostiene, entre otras afirmaciones, que "en el entorno de las Administraciones públicas no debe ser admisible cualquier uso de la IA", si no que "estas deben ser un referente de ejemplaridad en el buen uso de una buena IA, gobernada, segura y al servicio de la ciudadanía".

Así, bajo la supervisión del Comité de Seguridad de la Información, la Diputación y su organismo autónomo Prodestur asumen el "compromiso firme" de "velar por que la innovación tecnológica sea plenamente respetuosa con los derechos fundamentales de las personas".