La Diputación de Segovia impulsa una nueva edición del Torneo Interpueblos con dos concentraciones y una final - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Torneo Interpueblos de la Diputación de Segovia cumple treinta y cuatro ediciones y volverá a constar de dos concentraciones y una final. El plazo de inscripción comenzará el próximo miércoles, 22 de abril, y finalizará el 15 de mayo.

Los aficionados a este deporte en sus diferentes modalidades podrán disfrutar de la competición, como en convocatorias anteriores, en dos concentraciones y una final.

Mientras las dos jornadas previas tendrán lugar el 23 de mayo y el 30 de mayo en Torrecaballeros y Mozoncillo respectivamente, la final se celebrará el 6 de junio en Sanchonuño.

En todas ellas, las modalidades convocadas serán Bolos femeninos, Chito o Tanga, Calva y Rana, siendo posible participar únicamente en una disciplina, según ha detallado la institución provincial a través de un comunicado.

Por lo que respecta a las clasificaciones, con el objetivo de fomentar la participación, para designar a los campeones provinciales se tendrá en cuenta la mejor puntuación de las dos concentraciones más la puntuación de la final, siendo esta última determinante en caso de empate.

Además, tal y como establecen las bases, disponibles en la web de la Diputación (https://www.dipsegovia.es/la-institucion/servicios/deportes/torneo- interpueblos/juegos-autoctonos), aquellas personas federadas que deseen participar podrán hacerlo, aunque luego sus resultados no serán tenidos en cuenta en la entrega de trofeos.

En cualquier caso, quienes quieran tomar parte de cualquiera de las tres citas deberán tramitar su inscripción dentro del plazo, que comenzará el próximo miércoles, 22 de abril, y finalizará el 15 de mayo.

Esta podrá realizarse tanto a través de la Sede Electrónica de la institución provincial (https://sede.dipsegovia.es), como de manera presencial en el Registro, siendo siempre necesario aportar la hoja de solicitud firmada y sellada por el ayuntamiento de la localidad participante.