La Diputación de Segovia impulsa la promoción de la provincia en el mercado turístico alemán

SEGOVIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia trabaja en la proyección internacional de la provincia como destino dentro de los circuitos profesionales de comercialización turística, motivo por el cual Turismo de la Provincia ha llevado a cabo labores de coordinación y mediación con la Consejería Española en Múnich para la difusión del destino en varios encuentros profesionales organizados por la plataforma Expipoint en Alemania.

Estas reuniones, celebradas en las ciudades de Augsburgo, Núremberg y Múnich, han congregado a agencias de viajes y turoperadores interesados en ampliar su programación con destinos de turismo de interior en España, algo que Turismo de la Provincia de Segovia ha aprovechado para, a través de Turespaña, difundir información y contenidos relativos a la oferta de los municipios segovianos.

La acción está inscrita en la línea de trabajo que la institución provincial mantiene con las Oficinas Españolas de Turismo en el Exterior, orientada a reforzar el conocimiento del destino en mercados internacionales y a facilitar su incorporación a los canales profesionales de comercialización.

De este modo, la provincia de Segovia ha sido incluida en las presentaciones realizadas por Turespaña como ejemplo de turismo de interior, poniendo en valor su patrimonio, su oferta de experiencias y su capacidad para diversificar los viajes hacia destinos no masificados.

Como parte de esta acción de promoción, la Diputación de Segovia ha facilitado un incentivo consistente en una experiencia turística vinculada a 'Eclipse Academy & Gastronomy', un programa que se desarrolla en la provincia de Segovia en el marco de la preparación del eclipse solar total de 2026.

El premio fue sorteado entre los profesionales participantes en uno de los encuentros, generando un contacto directo posterior entre el destino y la agente ganadora.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha señalado que el trabajo previo de coordinación con Turespaña es esencial para que la provincia de Segovia se abra camino en los mercados internacionales y ha subrayado que estas acciones permiten que el destino se incorpore de forma progresiva a los circuitos profesionales, con una visión de medio y largo plazo.

Mediante acciones como ésta, la institución provincial, a través de Turismo de la Provincia de Segovia, mantiene una estrategia orientada a la internacionalización del destino basada en la colaboración institucional y en la presencia del territorio en entornos profesionales especializados.

Con este trabajo continuado, el Área que dirige Javier Figueredo impulsa la proyección exterior de la provincia, lo que favorece su incorporación gradual a los circuitos internacionales del turismo de interior.