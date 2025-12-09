La Diputación de Segovia invita a apostar por los productos de la provincia en su campaña de Navidad

La diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, en la presentación del vídeo promocional de Navidad. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vigésimo aniversario de Alimentos de Segovia es el motivo principal de la campaña de Navidad de la Diputación de Segovia, que ha dado protagonismo a su marca agroalimentaria en el año que cumple dos décadas de vida.

En la presentación de la campaña en el Museo Esteban Vicente, un buen número de socios de la marca han asistido para conocer el contenido del vídeo promocional que refuerza una vez más "los sabores, esfuerzo y tradición" que define la provincia, según ha declarado el presidente, Miguel Ángel de Vicente.

Asimismo, ha asegurado a los productores alimentarios de la provincia que la Diputación seguirá "a su lado, acompañando, escuchando, empujando, celebrando cuando toca y construyendo juntos un futuro donde siga teniendo valor" lo procedente de este territorio.

Para finalizar la presentación, Miguel Ángel de Vicente ha dirigido un mensaje a quienes apuestan en sus compras por los productos de Alimentos de Segovia, y ha destacado que cada adquisición "es un gesto que alimenta la economía local, la tradición y el orgullo de pertenecer a una provincia que cuida lo que hace".

De Vicente, quien ha ensalzado así el vídeo promocional protagonizado por los niños Ana y Alejandro, ha felicitado las fiestas a todos los segovianos y les ha invitado a "seguir formando parte de esa complicidad".