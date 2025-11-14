Diputación de Segovia lamenta el fallecimiento de Luis Martín, "firme defensor y divulgador de la cultura y tracidión"

SEGOVIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha mostrado su "tristeza" por la pérdida del folclorista Luis Martín Díez y ha enviado sus condolencias a la familia y amigos de quien siempre demostró "ser un firme defensor, protector y divulgador de la cultura, la tradición y las costumbres de la provincia".

Consejero del Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Herrero, sus "conocimientos y su criterio a la hora de entender, tanto el folclore segoviano y la cultura popular de los pueblos, como las inquietudes de los segovianos por conocer los elementos que forman parte de la identidad de nuestro territorio, lo convirtieron en un referente de la tradición", detalla la institución provincial a través de un comunicado.

Como integrante del Nuevo Mester de Juglaría, recuerda la Diputación, recibió la Medalla de Oro de la Provincia en un acto que tuvo lugar en junio de 2018 sobre el escenario del Teatro Juan Bravo de la Diputación; "ese al que tantas veces subió y al que en muchas ocasiones llevó el Folk Segovia, festival cuya esencia y alma siempre estarán ligados a su nombre y que, como todo el latido cultural de la provincia echarán de menos su presencia a partir de hoy".

Descanse en paz