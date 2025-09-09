La Diputación de Segovia libera un nuevo anticipo ordinario de 10,5 millones para los ayuntamientos de la provincia

SEGOVIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia ha recibido los detalles sobre el tercer anticipo ordinario de la recaudación de tributos a ayuntamientos de la provincia, que alcanza los 10.526.542 euros y asegura que los municipios puedan disponer de liquidez a lo largo del ejercicio.

Este tercer anticipo ordinario equivale al 22,5 por ciento de la recaudación tributaria de los ayuntamientos para el ejercicio 2025 y los consistorios ya disponen del correspondiente ingreso en cuenta, en función de la cantidad de la que cada uno es acreedor, y que se suma a los anticipos ya realizados en los meses de abril y junio y a la liquidación definitiva de los tributos del año anterior.

La institución provincial mantiene este sistema de anticipos desde 2017, como vía para que los ayuntamientos del medio rural puedan hacer frente a sus compromisos económicos, sin necesidad de esperar a que la recaudación de los tributos sea efectiva, teniendo en cuenta que el cobro por parte de los municipios comienza en el mes de julio.

Cada anticipos ordinario (abril, junio, septiembre y diciembre) es de la cuarta parte del 90 por ciento de la recaudación neta alcanzada en el ejercicio anterior.

Además, en febrero se efectúa la liquidación definitiva de tributos del año anterior, con lo que ya se ajusta el cálculo a la recaudación finalmente realizada por cada municipio.

A estos anticipos ordinarios se suman sendos anticipos extraordinarios, en octubre y noviembre. El primero de ellos es del 90 por ciento de la recaudación efectiva alcanzada hasta ese momento, o por las liquidaciones de ingresos directos recaudadas en periodo voluntario de pago.

El segundo equivale al 90 por ciento de la recaudación neta obtenida en periodo voluntario del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) respecto de los recibos incluidos en el censo del tributo.