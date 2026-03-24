Diputación de Segovia organiza el programa formativo 'Aula 5 Claves' para productores de la marca 'Alimentos de Segovia'

Una de las jornadas formativas de 'Aula 5 Claves' de Diputación de Segovia. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia, a través de la marca 'Alimentos de Segovia', ha puesto en marcha una nueva edición del programa formativo Aula 5 Claves, dirigido a los profesionales adheridos a la marca pretende ofrecer herramientas prácticas que ayuden a los productores a reforzar su estrategia de comunicación, mejorar la presentación de sus productos y fortalecer su posicionamiento en el mercado.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha explicado que "este programa formativo responde a la necesidad de seguir acompañando" a los productores en su crecimiento profesional, y ofrecerles "herramientas útiles y adaptadas a las nuevas formas de comunicar y vender".

Además, ha asegurado que e "la calidad del producto es esencial, pero también lo es saber transmitir su valor y diferenciarlo en un mercado cada vez más competitivo".

Durante la formación, se abordan aspectos como la organización de ideas para la comunicación, el uso de la imagen como elemento clave, la creación de diseños atractivos sin necesidad de conocimientos avanzados, el potencial del vídeo como herramienta de promoción o la planificación de publicaciones en redes sociales para optimizar el tiempo y la visibilidad de los negocios.

La próxima sesión tendrá lugar el 30 de marzo en horario de 16:30 a 19:30 horas, bajo el título 'Comunicación en catas: 5 claves para diferenciarte a través de tu producto' y estará impartida por Blanca Barrio, experta en comunicación estratégica y neuroventas.

Los interesados en participar pueden obtener más información o formalizar su inscripción a través del correo electrónico alimentosdesegovia@dipsegovia.es.