La Diputación de Segovia pondrá en marcha una herramienta para la gestión electrónica de procesos selectivos y bolsas

El diputado de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General de la Diputación de Segovia, Jaime Pérez, en la rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Área de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General de la Diputación de Segovia pondrá en marcha este año la herramienta Convoca para la gestión electrónica de procesos selectivos y bolsas de empleo.

El diputado del área, Jaime Pérez, ha presentado este martes, 24 de marzo, los planes de la institución que parten de los servicios y departamentos de Personal; Informática y TIC; Arquitectura y Urbanismo; Contratación; y Archivo, Biblioteca y Publicaciones; así como de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales, de Cumplimiento Normativo y de la Secretaría General.

"Tenemos que entender que, al tratarse de una Administración que presta servicio a todo el territorio, el engranaje entre áreas y servicios debe estar lo más sistematizado y actualizado posible", ha subrayado, para recordar que la institución se encuentra "en pleno proceso de renovación generacional".

En este sentido, el diputado ha anunciado que en algunos de los procesos del Servicio de Personal y otros futuros procesos selectivos y bolsas, está previsto poner en funcionamiento la herramienta informática Convoca, que, al igual que la digitalización completa de todas las actuaciones que integran los procesos selectivos, facilitará la labor administrativa.

Pérez ha subrayado que estas implementaciones tecnológicas serían imposibles sin el trabajo del Servicio de Informática y TIC, que continuará con el apoyo interno y externo en el desarrollo de diferentes proyectos.

Entre ellos, ha señalado tambiñen a la mejora de la TDT en pueblos de la provincia con una inversión de 30.000 euros, y que, al igual que la Unidad de Cumplimiento Normativo, focalizará sus esfuerzos en garantizar la seguridad y protección de datos e información.

Así, la Diputación ejercerá el papel "impulsor y coordinador" del proyecto COCS EELL del Ministerio, financiado a través de fondos PRTR, y dirigido, hasta 2030, a poner en marcha soluciones y servicios de seguridad en las Entidades Locales.

IA EN LA INSTITUCIÓN

Por otro lado, el diputado ha precisado que la institución provincial tiene "prácticamente terminada" la regulación jurídica del uso de la IA en el seno de la institución y de Prodestur, a la vez que "avanza" en el proyecto que, junto a la Universidad de Valladolid (UVa), permitirá desarrollar una IA propia para la Diputación.

Igualmente, los investigadores de la UVa y los técnicos de la Diputación trabajan en las herramientas, que, entre otros objetivos, tienen fijado mejorar la atención a los ciudadanos en materia de recaudación, contar con un cuadro de mando que posibilite la toma de decisiones en el marco de los servicios sociales, y mejorar la calidad de pliegos y documentos en el departamento de Contratación.

Pérez también ha apuntado al trabajo coordinado entre el Servicio de Informátia y TIC y la Unidad de Cumplimiento Normativo, que sirve para adaptar a la normativa la accesibilidad de la página web de la institución.

"Es importante subrayar la cooperación y el trabajo transversal de los departamentos de la institución", ha asegurado el diputado al respecto, para hacer constar el papel del servicio de Contratación en la gestión de contratos como los del servicio global de telecomunicaciones, la Oficina de Ciberseguridad o el sistema de administración electrónica, a los que se destinarán, en conjunto, cerca de dos millones de euros.

Del mismo modo, a lo largo de su intervención, el diputado ha hecho referencia a los más de 2,5 millones de euros previstos en la contratación de los programas de Promoción Personal del Área de Asuntos Sociales o a los cerca de tres millones para una docena de obras en las carreteras de la provincia.

"Es un trabajo menos visible que el de otros muchos departamentos de la institución, pero tan imprescindible o más", ha indicado Pérez, para destacar también en ese sentido los cometidos de la Secretaría General, de la que también es responsable, y que para 2026 tiene, entre sus previsiones más reseñables, tramitar al catastro las inscripciones de los parques de Bomberos o la contratación del suministro del vestuario de todo el personal de la Diputación.

En concreto, sobre la contratación del suministro de vestuario, el diputado ha explicado que se ha seleccionado un "sistema dinámico de adquisición, mediante el cual se dictan las normas generales y con esas bases se pone en común el sistema unificado de compra para posteriormente presentar las distintas ofertas".

ARQUITECTURA, RIESGOS LABORALES Y ARCHIVO

Finalmente, el diputado ha ahondado en otros tres de los Servicios que figuran dentro del organigrama del Área del que es titular, Arquitectura y Urbanismo, Prevención de Riesgos Laborales y Archivo, Biblioteca y Publicaciones.

Sobre el primero, ha informado de que a lo largo de 2026, el Servicio continuará con la redacción y dirección de proyectos en los centros residenciales de la institución provincial, donde se crearán nuevas Unidades de Convivencia, así como con el acondicimonamiento y la reforma de espacios.

Asimismo, la oficina técnica dirigirá la conclusión de las obras de construcción de las naves auxiliares en el parque de Palazuelos de Eresma y, por otro lado, el personal propio de la Diputación se encargará de reparar la fachada de la nave del parque de maquinaria de Segovia, instalar el alumbrado exterior en la zona de psicogeriatría del CSS La Fuencisla o colocar nuevas ventanas en el centro Juan Pablo II.

Por lo que respecta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Pérez ha destacado la implantación del Plan de Autoprotección en el Palacio Provincial y el Palacio de las Monas, así como la convocatoria de subvenciones de la Junta para financiar actividades de mejora de las condiciones de seguridad y salud en los centros y lugares de trabajo de los municipios.

Por último, ha avanzado que el Servicio de Archivo, Biblioteca y Publicaciones prevé editar los volúmenes cuatro y cinco de la 'Historia de Segovia y su Provincia' de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, y continuará con su labor de modernización con una inversión de 15.000 euros para la digitalización de las históricas papeletas de ingreso de acogidos en el Hospicio.

NUEVAS CONVOCATORIAS DE PLAZAS DE LAS OPE 2023 Y 2024

En otro orden de asuntos, el diputado ha informado de que la Junta de Gobierno reunida este martes ha dado el visto bueno a la convocatoria y aprobación de bases de varias de las plazas contempladas en las OPE 2023 y 2024.

Así, el órgano ha aprobado las convocatorias para la provisión de una plaza de técnico medio de Deportes y una plaza de técnico auxiliar de Deportes, ambas pertenecientes a la OPE 2024, así como la de una plaza de técnico medio de Gestión Procesal y Administrativa de la OPE 2023 que será resuelta mediante promoción interna por medio de un proceso de concurso-oposición.

Además, el diputado ha apuntado que la Junta de Gobierno también ha dado luz verde a la convocatoria y aprobación de bases de oposición libre para la contratación como personal laboral fijo de dos médicos, cuyas plazas se encuentran incluidas en la OPE de 2026, y a la convocatoria para la provisión, mediante concurso ordinario de méritos, de varios puestos de trabajo vacantes.