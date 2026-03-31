La Diputación de Segovia pone en marcha cinco nuevas unidades de convivencia en sus residencias con 3,5 millones

El presidente de la Diputación y diputado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de Vicente (centro), con la jefa del Servicio, Mar Martínez (a su dcha) y técnicos del Área - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia pondrá en marcha cinco nuevas unidades de convivencia en los centros residenciales de la institución con una inversión completa de más de 3,5 millones.

Así lo ha trasladado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, durante la presentación de la planificación para 2026 en materia de Asuntos Sociales, en la que ha detallado que estas nuevas unidades estarán integradas en el CAPDI Los Juncos, con una; dos en el CSS La Fuencisla y otras dos en la Residencia de Mayores La Alameda.

Esta actuación de inversión es parte de la reforma y mejora de las instalaciones cuyo presupuesto total es cercano a los cinco millones, donde se incluye la reforma integral de la cocina del CSS La Fuencisla, reparación de cubiertas y sustitución de ventanas, entre otras mejoras.

De Vicente ha explicado que los cuatro centros residenciales de la Diputación atienden a 289 personas, frente a las 266 que había en las mismas fechas del año anterior, mientras que la plantilla laboral comprende a 413 trabajadores, 362 de ellos con empleo directo y 68 de forma indirecta. A lo largo de 2025, fueron 355 las personas atendidas en el conjunto de estos centros.

Junto al esfuerzo arquitectónico, la Diputación introducirá en 2026 el sistema de doble menú en todos sus centros, para que cada residente pueda elegir su alimentación diaria.

También se mantiene el proyecto que en colaboración con la Universidad de Valladolid (UVA) se desarrolla en el centro Juan Pablo II, orientado al estudio de las funciones cognitivas y emocionales de menores que viven en centros de protección.

Sobre los servicios sociales básicos, gestionados desde los cuatro Ceaas (Centros Agrupados de Acción Social) de la provincia con apoyo de los servicios centrales, el presupuesto se acerca a los catorce millones de euros, financiados en un 70 por ciento por la Junta de Castilla y León.

De Vicente ha subrayado que la prioridad es dar continuidad a los servicios de Ayuda a Domicilio, Comida a Domicilio, Teleasistencia y las residencias, con un presupuesto conjunto de 6,5 millones para los dos primeros.

La protección a familias vulnerables contará con dos millones de euros, mientras que los proyectos comunitarios recibirán más de 950.000 euros y la lucha contra la violencia de género dispondrá de cerca de 300.000 euros.

NOVEDADES

Entre las novedades figura también el inicio del diseño del Centro de Innovación e Investigación Social, así como la puesta en marcha de una aplicación para facilitar el acceso a la justicia gratuita a personas vulnerables, en colaboración con el Colegio Oficial de Abogados.

Asimismo, se lanzará el proyecto audiovisual 'El latido de los cuidados', una serie de catorce episodios mensuales --el primero se emite el 1 de abril-- orientada a acercar los servicios sociales a la ciudadanía.

Con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), la Diputación impulsará 'Ecosistema de la Silver Economy' en torno a la Residencia La Alameda, con una inversión de 1,8 millones, ya que el proyecto busca integrar el centro en su comunidad, de manera que tanto los residentes como los vecinos del entorno puedan beneficiarse de los recursos disponibles.

Este plan se extiende a 51 municipios e incluye talleres formativos, actividades culturales, programas de voluntariado intergeneracional y propuestas de turismo y rutas saludables en el medio rural.

La planificación también contempla actuaciones en materia de consumo, con píldoras formativas dirigidas a empresas de la provincia para promover el cumplimiento de la normativa y mejorar la atención al consumidor.

"Vivir en un pueblo no significa tener menos derechos, sino formar parte de una comunidad que cuida", ha destacado De Vicente, quien ha señalado que 2026 supone el cierre de la Estrategia de Innovación 2021-2025 y el inicio de un proceso de evaluación para diseñar la nueva hoja de ruta hacia 2030.

En la presentación del programa anual, De Vicente ha estado acompañado por la jefa del Servicio de Acción Social, Martínez, y técnicos de los servicios centrales del Área.