Diputación de Segovia presenta unas cuentas que rozan los 93 millones, un 3% más que el año anterior

El presidente Miguel Ángel de Viocenter (izda) y el diputado de Hacienda, Óscar Moral, delante del resto de equipo de gobierno de la Diputación, se encaminan a presentar los Presupuestos 2026. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y el diputado de Hacienda, Óscar Moral, han presentado el proyecto de Presupuestos de la Diputación para 2026, que alcanza un total de 92.806.000 euros, lo que significa un aumento del 3 por ciento respecto a las cuentas de 2025.

En la propuesta hay "dos factores a destacar". "El aumento de las inversiones en un 42 por ciento, y la reducción de la deuda de la institución provincial en un 71,32 por ciento", ha subrayado De Vicente al inicio de la presentación.

El presidente provincial ha definido el proyecto como "el mejor para la provincia, motor del territorio, escudo del mundo rural, justo, optimista y refuerzo de identidad provincial". Sobre la reducción de deuda, Miguel Ángel de Vicente ha recordado que éste es el segundo año en que no se acude a crédito y, en cambio, se reduce la deuda de la institución hasta una cantidad de 4,7 millones, "lo que da idea de la solvencia financiera".

Para el presidente esta quita "tan importante" de la deuda no es una decisión coyuntural, "sino la senda marcada en esta legislatura", al recordad que en 2023 sólo se utilizó el 50 por ciento de la operación de crédito programada, en 2024 no se utilizó "ni un euro" de la cantidad prevista y en 2025 ya no se "acudió a crédito" por primera vez.

No obstante, De Vicente ha achacado a "la inacción del Gobierno de España", al no aprobar las Inversiones Financieramente Sostenibles para el 2025, el haber inclinado la decisión de la Diputación a "dedicar los remanentes a quitar deuda y no a inversiones en los pueblos".

Sobre los capítulos más reseñables, el presidente ha citado la garantía de cuidados sociales, con un incremento del seis por ciento en las prestaciones de Servicios Sociales (Servicio de Ayuda a Domicilio, Comida a Domicilio, entre otros) y del 25 por ciento en las Ayudas de Emergencia Social.

Para los emprendedores del medio rural, De Vicente ha mencionado la ayuda que se ofrece a la "economía del futuro", con subvenciones a emprendedores, a los socios de Alimentos de Segovia y un incremento en las ayudas al comercio rural que suben hasta los 220.000 euros.

También ha destacado las ayudas al plan Radica y las ayudas al sector primario, que se usarán para fomentar el desarrollo de empresas de la provincia y del uso industrial, con apoyo a polígonos industriales, "en consonancia con la política que aplica la Junta para el crecimiento de los proyectos de suelo industrial en la provincia".

Otra novedad será la dotación de presupuesto para el Plan de Fomento Territorial, al que la Diputación otorga en hasta un millón de euros, tanto para ayudas a empresas y ayuntamientos como para desarrollar un Centro de Transferencia del Conocimiento que gestionará la institución provincial. Para el diputado Óscar Moral, ésta será una herramienta para "asegurar que el conocimiento y los jóvenes formados en la provincia se quedan aquí".

Otra de las novedades es la puesta en marcha de manera efectiva del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis, servicio provincial de bomberos que comenzará a trabajar de forma directa el 1 de enero de 2026), que incluye un incremento de gastos de personal de 2.193.426 euros, correspondientes a las nóminas de los bomberos.

Al mencionar el capítulo de nóminas, el presidente provincial ha subrayado que el proyecto "recoge una subida del dos por ciento para 2025 y del 2,5 por ciento para 2026". "Aunque el Gobierno de España no lo ha aprobado para ninguno de los dos años, la Diputación ha preferido dejarlo asignado", ha remarcado.

Sobre el aumento del 42 por ciento en inversiones, uno de los planes más efectivos para los ayuntamientos, el Paimps (Plan de Ayuda a Inversiones Municipales de la Provincia) sube de los 6,6 millones del año pasado a 7 millones de euros. También aumenta el Plan de Infraestructuras Rurales, de 600.000 euros a 1 millón.

Y habrá un nuevo Plan Extraordinario de Sostenibilidad y Eficiencia (PESE II), que contará con cinco millones para dos años, 800.000 euros más que en la anterior convocatoria 2024/2025.

En las medidas contra la despoblación, el diputado de Hacienda Óscar Moral ha enumerado las herramientas de creación de empleo de estos Presupuestos: un plan de Empleo Provincial, contratación de brigadas forestales, becas formativas para los recién graduados y contratación de desempleados en diferentes programas.

ÁREA DE CULTURA

El área de Cultura superará los 950.000 euros, con programas ya clásicos - Actuamos, Noche en Blanco y Negro, Enclave Multicultural y Aulas para convivir cantando y danzando -, y nuevas iniciativas: premio en el desfile de carrozas de Fuentepelayo, más apoyo al Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Herrero para la difusión del patrimonio cultural inmaterial) y al Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos.

Para finalizar, Miguel Ángel de Vicente ha manifestado que la confección de este presupuesto "es el resultado de una política planificada, coordinada y comprometida con la necesidad rural, que aumenta la inversión en los pueblos y reduce la deuda".

El presidente provincial ha asegurado que este proyecto es "la expresión de una ambición colectiva: la de la provincia de Segovia y de sus 208 ayuntamientos y 17 entidades locales".