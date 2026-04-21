La Diputación de Segovia refuerza el deporte social y escolar y pone en marcha actividades de montaña para escolares

El diputado de Deportes de la Diputación de Segovia, Óscar Moral. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha presentado su planificación deportiva para 2026, en la que apuesta por la continuidad de iniciativas consolidadas entre usuarios de ámbito escolar y colectivos de mayores y desfavorecidos, y presenta 'Descubre tu sierra', actividades de montaña para escolares, en Navafría y La Pinilla.

El diputado de Deportes, Óscar Moral, ha resaltado cómo "se han reforzado las propuestas dirigidas a dos colectivos prioritarios: los escolares y las personas mayores o en situación de vulnerabilidad" y ha desgranado un programa que "combina competición amateur, deporte social, formación y ayudas económicas directas".

Moral ha destacdo el crecimiento del programa de Deporte Social. La Unidad de Gestión y Promoción Deportiva ha alcanzado los 361 módulos en más de una decena de modalidades deportivas, con una inversión superior a 235.000 euros, con récord histórico de participantes.

El diputado ha subrayado que este programa "permite a hombres y mujeres de todas las edades practicar ejercicio físico de forma semanal en los municipios, y refuerza los vínculos comunitarios entre vecinos".

En el ámbito escolar, la Diputación presenta la novedad del proyecto 'Descubre tu Sierra', iniciativa multiaventura para acercar a los escolares a la naturaleza, a través de senderismo interpretativo, orientación, esquí de fondo, raquetas de nieve y marcha nórdica.

Los escenarios de estas actividades se reparten entre el entorno natural de Navafría y la estación de montaña de La Pinilla. La propuesta se suma a la colaboración con centros escolares para el 'Bautismo blanco' en La Pinilla, que promueve la iniciación al esquí, y la segunda edición del Torneo de Juegos Autóctonos en Edad Escolar, que se celebrará entre abril y junio e incluirá disciplinas tradicionales como el Chito, la Tanga y la Calva.

La institución repite su compromiso para la detección y el desarrollo del talento deportivo joven a través de las Escuelas Deportivas y el Deporte Escolar, que abarcan desde la categoría Prebenjamín (6-7 años) hasta la Juvenil (16 años). Para los atletas con mayor proyección, la Diputación convocará durante el verano el programa 'Especialízate', orientado este año a Baloncesto, Triatlón, Pádel y Tenis.

La oferta para el deporte amateur continúa con los Circuitos Provinciales de Ajedrez, BTT, Carreras Pedestres y Pádel, con pruebas desde enero hasta pasado el verano, con escenarios en el patrimonio natural, histórico y cultural de los municipios. A estos circuitos se suma el programa 'Marchando por la provincia', que se desarrolla de abril a noviembre con una decena de marchas nórdicas, así como el programa de iniciación a la hípica, previsto entre julio y septiembre.

El verano será momento para el Torneo Interpueblos, con competiciones de Juegos Autóctonos, Fútbol Sala, Fútbol 7, Frontenis, Pádel, Voley-Playa, Pelota a Mano y Baloncesto 3x3. Esta competición tendrá continuidad en invierno con el Inter-Diputaciones, formato recuperado el pasado año.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Moral ha cerrado su intervención con el repaso a las líneas de ayudas económicas que la institución provincial destinará al deporte de la provincia, con un importe global cercano a 260.000 euros.

Del total, 50.000 euros se canalizarán al programa de patrocinio deportivo vinculado a Alimentos de Segovia y Turismo Provincia de Segovia; otros 50.000 euros son para becas deportivas; 100.000 euros irán destinados a clubes, para financiar su participación en competiciones federadas, y 20.000 euros apoyarán la organización de eventos.

El resto se destina a subvenciones en especie a ayuntamientos y entidades locales para la adquisición de mobiliario y equipamiento deportivo, como canastas o equipos de tenis de mesa.