Diputación de Segovia reparte 132.000 euros para 'Aulas para Convivir Cantando', 'Aquí Teatro' y '921 Distrito Musical'

Festival de 'Aulas para convivir cantando'. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la concesión de subvenciones para varios programas culturales que cada año impulsa la Diputación de Segovia. En concreto, se trata de 'Aulas para Convivir Cantando 2026', 'Aquí Teatro 2026' y '921 Distrito Musical.

Las tres publicaciones se han producido a raíz de otros tantos decretos de la Presidencia, después de que la Junta de Gobierno aprobase en el mes de febrero las bases de las convocatorias y de que fueran anunciadas en el propio BOP.

En el caso de 'Aulas para convivir Cantando', se trata de un programa que se dirige a ayuntamientos segovianos con población entre 50 y 1.500 habitantes. Han concurrido en tiempo y forma 28 solicitantes, habiéndose concedido 25 subvenciones, por un importe total de 55.000 euros.

Mientras, una solicitud ha sido denegada por no cumplir las bases de la convocatoria, al tratarse de un municipio (Cantimpalos) que excede los 1.500 habitantes. Las dos restantes (Prádena y Mozoncillo) han quedado en lista de espera.

Así, se concede respectivamente 2.200 euros a Abades, Aldeasoña, Brieva, Cerezo de Abajo, Fresneda de Cuéllar, Fuenterrebollo, Hontalbilla, Juarros de Voltoya, Lastras de Cuéllar, Martín Muñoz de la Dehesa, Martín Muñoz de las Posadas, Navafría, Navalmanzano, Nieva, Olombrada, Otero de Herreros, Pedraza, Remondo, Samboal, San Martín y Mudrián, Sanchonuño, Sebúlcor, Vallelado, Valseca y Veganzones.

Todos ellos deben presentar la correspondiente justificación, para lo que disponen de plazo hasta el 15 de diciembre de este año.

Entretanto, cuarenta y cinco han sido las solicitudes recibidas para adherirse a la edición de este año de '921 Distrito Musical'. Un programa que se dirige a ayuntamientos segovianos de menos de veinte mil habitantes y a las entidades locales menores dependientes de ellos.

Se ha concedido subvención a todos los solicitantes, por un montante total que suma 34.514 euros y que oscilan entre los 363 y los 1.500 euros. En este caso, el plazo para la justificación finaliza el 4 de diciembre y las concesiones son para Abades, Aldehuela del Codonal, Aldeonte, Ayllón, Basardilla, Bernardos, Bernuy de Porreros, Caballar, Calabazas de Fuentidueña, Carabias, Carbonero de Ahusín, Carrascal del Río, Collado Hermoso, Cuéllar, Duruelo, Fresno de la Fuente, Fuente el Olmo de Fuentidueña, Fuentesaúco de Fuentidueña, Garcillán, Grajera, La Lastrilla, La Matilla, Labajos, Languilla, Lastras de Cuéllar, Martín Miguel, Martín Muñoz de la Dehesa, Marugán, Nava de la Asunción, Navalmanzano, Nieva, Orejana, Otero de Herreros, Palazuelos de Eresma, Rapariegos, Riaguas de San Bartolomé, Riofrío de Riaza, Sacramenia, San Miguel de Bernuy, Sanchonuño, Sangarcía, Santo Tomé del Puerto, Sebúlcor, Torrecaballeros y Turégano.

Asimismo, se ha publicado la resolución de concesión de las ayudas ligadas al programa 'Aquí Teatro 2026', al que han concurrido en tiempo y forma setenta y ocho solicitantes, no habiendo sido ninguno denegado. Se dirige a ayuntamientos de la provincia con población inferior a los veinte mil habitantes, así como a las entidades locales menores dependientes de los mismos.

El importe total que se reparte es de 43.000 euros, fijándose el fin de periodo para la justificación el día 10 de noviembre. Las ayudas oscilan entre los 213'65 euros de la más baja a los 1.067'38 de la más cuantiosa.

Los municipios que se benefician de las subvenciones son Abades, Aldea Real, Aldeanueva del Codonal, Aldehuela del Codonal, Armuña, Arroyo de Cuéllar, Basardilla, Bernardos, Bernuy de Porreros, Caballar, Cabañas de Polendos, Cabezuela, Carabias, Carbonero de Ahusín, Castillejo de Mesleón, Castro de Fuentidueña, Castrojimeno, Cerezo de Abajo, Codorniz, Collado Hermoso, Cuevas de Provanco, Duruelo, El Cubillo, El Espinar, Escalona del Prado, Escarabajosa de Cabezas, Espirdo, Fresno de Cantespino, Fuenterrebollo, Fuentesaúco de Fuentidueña, Garcillán, Honrubia de la Cuesta, Hontalbilla, La Lastrilla, La Losa, La Matilla, Labajos, Laguna de Contreras, Lastras de Cuéllar, Lastras del Pozo, Maderuelo, Martín Miguel, Martín Muñoz de las Posadas, Mata de Cuéllar, Moraleja de Coca, Mozoncillo, Muñoveros, Navafría, Navalmanzano, Navas de Oro, Navas de Riofrío, Nieva, Olombrada, Orejana, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Pinarnegrillo, Rapariegos, San Cristóbal de la Vega, San Martín y Mudrián, Sanchonuño, Santa María la Real de Nieva, Santiuste de Pedraza, Santiuste de San Juan Bautista, Santo Domingo de Pirón, Santo Tomé del Puerto, Sauquillo de Cabezas, Sebúlcor, Sotosalbos, Torre Val de San Pedro, Torrecaballeros, Torrecilla del Pinar, Turégano, Valle de Tabladillo, Valseca, Valverde del Majano, Yanguas de Eresma y Zarzuela del Monte.

El vicepresidente primero y responsable del Área de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, ha subrayado la importancia de seguir "regando de eventos culturales la provincia, para garantizar el acceso a este tipo de propuestas a todos los segovianos, independientemente de dónde vivan y, sobre todo, que el tamaño de sus municipios no suponga un óbice para que tengan la oportunidad de disfrutar de la cultura en sus propios pueblos". Algo que, según ha agregado "va a continuar siendo unos de los principales empeños de la institución provincial".