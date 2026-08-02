La Diputación de Segovia reparte 50.000 gafas homologadas para ver el eclipse total de sol del 12 de agosto

El diputado de Turismo de la Diputación de Segovia, Javier Figueredo, con varias de las gafas homologadas para el eclipse total de sol - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha puesto en marcha un operativo para repartir 50.000 gafas de protección solar homologadas, elaboradas por la empresa segoviana Valor y Detalle, entre los municipios de la provincia, con el fin de que vecinos y visitantes puedan observar el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto con "plenas garantías de seguridad ocular".

Según ha explicado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press, se ha hecho llegar el material a las entidades locales desde principios del mes de julio y, actualmente, se han distribuido prácticamente todas las gafas disponibles, una tarea que se ha emprendido según la población de cada municipio,

Además, la Diputación ha repartido 1.500 gafas a mayores para cada una de las siete localidades de la provincia de Segovia elegidas como los puntos de observación segura del eclipse, que son Arcones, Ayllón, Boceguillas, Collado Hermoso, Otero de Herreros, Turégano y Riaza.

Estos municipios han sido designados como mejores enclaves de la provincia por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), constituido desde el pasado 28 de abril, cuando se activó de forma simultánea en todas las provincias de Castilla y León la 'situación 2' del Plan de Protección Civil de Castilla y León (Plancal) por el eclipse solar del 12 de agosto.

Además, estas localidades han organizado numerosas actividades de cara al miércoles 12 de agosto, para vivir esa jornada como un "hecho histórico y fascinante", y disfrutar del eclipse desde Segovia, que es una de las zonas donde mejor se podrá ver este fenómeno.

En este sentido, la Diputación de Segovia ha repartido también chalecos reflectantes para el personal que lleve a cabo actividades relativas a la observación del eclipse solar.

RECOMENDACIONES

La institución provincial, en coordinación con los servicios de Protección Civil y los órganos autonómicos, ha recordado las pautas de observación segura, como el uso de protección homologada, puesto que no deben emplearse radiografías, cristales ahumados ni gafas de sol convencionales. Asimismo, se recomienda prestar especial atención a la protección de niños y personas mayores durante la observación.

Ante la previsión de un elevado volumen de visitantes en los municipios de la provincia, se ha aconsejado planificar los desplazamientos con antelación y acudir con tiempo a los puntos de observación habilitados.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha señalado que el acontecimiento será breve, pero su huella durará, y que posicionará a Segovia como "un referente en turismo científico y natural", así como "familiar, patrimonial y gastronómico".

De esta manera, ha remarcado la "amplia oferta y hospitalidad" de la que dispone el territorio segoviano para quienes lo elijan como destino y, en este caso, con el eclipse como motivación.