La Diputación de Segovia reúne a 50 personas en una jornada para facilitar el relevo en los negocios del medio rural

Un momento de la mesa redonda en la jornada organizada por la Diputación de Segovia 'Negocios vivos' con los nuevos emprendedores rurales. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha celebrado en el Museo Esteban Vicente la jornada de relevo empresarial 'Negocios Vivos', que ha reunido a medio centenar de asistentes para favorecer la continuidad de negocios en el medio rural y generar nuevas oportunidades de emprendimiento en la provincia.

Durante el encuentro se han dado a conocer 28 establecimientos disponibles para su continuidad, pertenecientes a los sectores de hostelería, comercio, industria y servicios.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha inaugurado el acto y ha situado el relevo empresarial en el centro del debate sobre el futuro del territorio.

"El relevo empresarial no es solo una necesidad, es una oportunidad real para emprender con una base ya consolidada, y así evitar la pérdida de actividad económica en nuestros pueblos", ha afirmado. "No podemos permitir que negocios viables desaparezcan por falta de continuidad cuando existen personas preparadas para darles una nueva vida", ha manifestado Rodríguez.

Tras la apertura institucional, la jornada ha continuado con la presentación del proyecto RelevaCyL, a cargo de la jefa de Servicio de Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajadores Autónomos de la Junta de Castilla y León, Lucía paniagua, y de la técnico asesor del mismo servicio, Helena Pérez.

Ambas han detallado las ayudas destinadas al fomento del relevo en la actividad por cuenta propia, así como el funcionamiento del Portal del Autónomo y la plataforma digital RelevaCyL, herramientas diseñadas para conectar a quienes desean ceder su negocio con emprendedores dispuestos a asumir su gestión.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO

A continuación, la jefa de Servicio de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible de la Diputación, Ana Redondo, ha expuesto las diferentes líneas de apoyo al emprendimiento impulsadas por la institución, entre las que figuran las ayudas a empresas de nueva creación, las destinadas al comercio rural minorista y venta ambulante, y los próximos encuentros empresariales como SegoviUp o la Cantera de Talento.

En una mesa redonda se han expuesto varios casos de traspaso de negocios rurales ya realizados, con la participación de la Quesería Artesanal de Sacramenia, representada por Raquel Arranz y Esther de la Fuente; Carnicería Berna, con Bernardino Encinas y Rosa María Rodríguez, y la Quesería de Armuña, con Ana Pastor y Paula Ronco.

Los nuevos titulares de los negocios han compartido su experiencia, abordando aspectos como la toma de decisiones, la transición entre generaciones y la adaptación de los negocios a nuevas etapas. Sus testimonios han ofrecido una visión cercana y realista de unos procesos que, según han subrayado, requieren acompañamiento y colaboración entre las partes implicadas.

Entre los 28 negocios presentados como oportunidades de continuidad se incluyen bares y restaurantes en distintos municipios, viveros, un taller mecánico, una carpintería, una pastelería y tiendas de alimentación. Los establecimientos están disponibles para su traspaso, venta o alquiler, y han sido proyectados durante el espacio de networking con el que ha concluido la jornada.

"Iniciativas como 'Negocios Vivos' demuestran que hay futuro en nuestros pueblos si somos capaces de conectar experiencia, talento y oportunidades", ha expresado Magdalena Rodríguez en la clausura del evento, en la que ha añadido que "apostar por el relevo empresarial es apostar por mantener vivos los pueblos, preservar el empleo y seguir construyendo un medio rural dinámico y con futuro".