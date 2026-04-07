Diputación de Segovia y UNED ofrecen por tercer año un curso de oratoria y comunicación abierto al público

Archivo - El presidente de la Diputación de Segovia, y patrono de la UNED Segovia, Miguel Ángel de Vicente, durante la presentación del curso. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA - Archivo

SEGOVIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia y el centro asociado de la UNED en la ciudad impulsan por tercer año consecutivo un curso de oratoria y comunicación verbal y no verbal dirigido a la población de la provincia.

Bajo el título 'De la teoría a la acción: domina el lenguaje verbal y no verbal', la formación se desarrollará en la sede del centro universitario los días 6, 7, 8, 21 y 22 de mayo, en horario de 17.00 a 20.00 horas.

El curso está coordinado por la directora del centro, María Dolores Reina, y será impartido por Cristina Guerrero y Belén Montes, dos docentes con amplia trayectoria en el ámbito de la comunicación.

Cristina Guerrero es asesora de comunicación de cargos públicos y analista de actualidad política en medios, mientras que Belén Montes fue reconocida en 2019 como la quinta mejor oradora del mundo y ha figurado en tres ocasiones consecutivas entre los diez mejores a nivel internacional.

El programa comienza abordando el miedo escénico como motor de cambio y sus efectos fisiológicos, y concluirá con dinámicas y simulaciones prácticas.

A lo largo de las sesiones se trabajarán la gestión de los nervios, las emociones reflejadas en la gesticulación, las posturas que generan confianza, los gestos estratégicos y el uso del ritmo, el tono y el volumen de la voz. En total, el curso suma quince horas de formación teórico-práctica presencial, a las que se añaden otras cinco de trabajo individual.

El objetivo es que los participantes descubran y desarrollen su propio estilo comunicativo, adquieran herramientas de persuasión y mejoren sus habilidades en el discurso, el debate y la comunicación, tanto verbal como no verbal. La formación es de carácter presencial, está limitada a 35 plazas y tiene un precio de matrícula de 45 euros. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página del centro asociado de la UNED en Segovia.