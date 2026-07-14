La Diputación de Soria adjudica por 12.000 euros la elaboración de su nuevo Plan de Igualdad

La diputada de Servicios Sociales de Soria, Laura Prieto. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha adjudicado por 12.000 euros la elaboración de su II Plan de Igualdad para profundizar en la equidad institucional.

Tras un proceso de licitación en el que han participado tres empresas, la entidad ha seleccionado a Madison para liderar este proyecto, han informado a Europa Press fuentes de la institución provincial.

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha señalado que la intención de la Diputación es "superar las exigencias legales para generar un impacto real en el día a día de la organización".

"Queremos ir siempre más allá por entender que medidas de este calado apuestan por esas políticas activas de igualdad que refuerzan la cultura organizativa de esta institución", ha manifestado la diputada.

Prieto ha señalado que desde la institución se siente "como parte interesada de llevarla a efecto y que los trabajadores cuenten con este instrumento para tener esos protocolos de defensa de sus derechos que la Diputación ya ha puesto en marcha".

PRIMER PLAN EN 2022

La Diputación ya cuenta con la experiencia positiva del primer plan aprobado en 2022, que permitió integrar la perspectiva de género en la gestión mediante formación y sensibilización.

El nuevo Plan de Igualdad nace con el objetivo de abordar las necesidades reales del personal de forma integral y erradicar cualquier tipo de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. La empresa adjudicataria, que cuenta con un equipo especializado en género, ya ha iniciado las primeras reuniones técnicas.

El proceso de trabajo, que se extenderá durante los próximos nueve meses, se encuentra actualmente en su fase inicial de diagnóstico y recopilación documental. Con esta inversión de 12.100 euros, la Diputación de Soria reafirma que la igualdad es "un pilar fundamental en su estructura interna, asegurando que cada trabajador y trabajadora desempeñe su labor en un entorno de respeto, transparencia y absoluta equidad de trato", como ha puntualizado Prieto.