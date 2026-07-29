La Diputación de Soria adquiere por 6.000 euros el retrato de María Antonia Navarro, obra de Valeriano Bécquer

El diputado de Cultura, Enrique Rubio, recibe a Patricia Báez Garcés, descendiente de la familia que ha custodiado la pintura durante generaciones - EUROPA PRESS

SORIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria ha incorporado a su patrimonio artístico el retrato de María Antonia Navarro, madre de Casta Esteban y suegra de Gustavo Adolfo Bécquer, una obra realizada por Valeriano Bécquer que ha sido adquirida por la institución provincial por 6.000 euros.

La entrega oficial del cuadro ha tenido lugar este miércoles en un acto en el que han participado el diputado de Cultura, Enrique Rubio, quien ha recibido a Patricia Báez Garcés, descendiente de la familia que ha custodiado la pintura durante generaciones.

Durante el acto, Báez ha destacado la estrecha vinculación emocional que su familia ha mantenido con el retrato durante décadas, puesto que la obra permaneció primero en Soria y, posteriormente, acompañó a la familia en su traslado a Barcelona y, finalmente, a Las Palmas de Gran Canaria, donde ha permanecido hasta ahora.

La descendiente de María Antonia Navarro ha explicado que desprenderse del cuadro ha supuesto "cerrar un ciclo", ya que, tras el fallecimiento de su madre hace dos años, entendió que había llegado el momento de encontrar un lugar donde la obra pudiera conservarse y ser disfrutada por todos.

Báez ha recordado emocionada que la obra siempre estuvo presente en su casa, salía en todas las fotografías familiares, por lo que "era una más de la familia", al tiempo que ha agradecido la implicación de la Diputación para hacer posible la adquisición.

Por su parte, Enrique Rubio ha destacado que con esta incorporación "se cierra un círculo", al regresar a Soria una obra estrechamente ligada a la historia de los hermanos Bécquer y a la propia provincia.

El diputado de Cultura ha agradecido la generosidad de la familia por facilitar la venta del retrato y ha puesto en valor el trabajo de investigación desarrollado por el técnico del Departamento de Cultura, Enrique Borobio, que permitió localizar la obra y culminar su adquisición.

RELEVANCIA HISTÓRICA

Rubio ha subrayado la relevancia histórica y artística del retrato, realizado por Valeriano Bécquer a María Antonia Navarro, madre de Casta Esteban, esposa de Gustavo Adolfo Bécquer.

En este sentido, ha recordado el papel fundamental de Valeriano, quien fue el responsable de que el poeta conociera Soria, una tierra con la que acabaría manteniendo un vínculo inseparable.

El diputado ha destacado además el valor simbólico que supone que el retrato pase a formar parte de la colección de la Diputación junto a 'La procesión de Noviercas', otra obra de Valeriano Bécquer que ya conserva la institución, pues "son dos cuadros de pequeño formato, pero con una enorme relevancia para la historia de Soria, tanto desde el punto de vista pictórico como literario".

Antes de su exposición pública, la pintura será sometida a pequeñas labores de conservación y restauración para garantizar su correcta preservación.