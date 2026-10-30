La Diputación de Soria amplía el apoyo a la venta ambulante con servicios itinerantes de podología y peluquería

SORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos de la Diputación de Soria ha aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones a la venta ambulante, con servicios itinerantes de podología y peluquería, con un presupuesto de 60.000 euros.

En la venta están incluidos los fabricantes de pan y se ha sumado como novedad la prestación itinerante de servicios esenciales de cuidado personal en el medio rural de la provincia de Soria, según la información de la institución provincial.

Así, podrán optar a la misma los vendedores ambulantes de alimentación, incluidos los fabricantes de pan, y se ha sumado la prestación itinerante de servicios esenciales de cuidado personal en espacios municipales, como la peluquería o la podología.

La institución provincial pretende ayudar económicamente a aquellos servicios que se prestan en los pequeños núcleos de población y que les supone un desplazamiento periódico para llevar a cabo estas actividades, en la mayoría de las ocasiones para atender a un reducido grupo de clientes.

AYUDAR EN LAS ACTIVIDADES

El diputado responsable, Daniel García, ha destacado que se pretende ayudar económicamente en el desarrollo de estas actividades que se prestan alejadas de toda rentabilidad económica.

"Se responde así al compromiso social de autónomos y microempresas que surten de productos perecederos, panadería y servicios esenciales de cuidado personal, como podología y peluquería, a una población de edad avanzada que carece de autonomía para trasladarse a otros municipios con mayor oferta de servicios", ha manifestado el diputado.

Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, incluidas las comunidades de bienes y sociedades civiles que desarrollen su actividad y tengan su domicilio fiscal y social en la provincia de Soria.

La cuantía de la ayuda para vendedores ambulantes consistirá en una subvención de las cuotas mensuales de autónomos correspondientes a cuotas satisfechas y no bonificadas por ningún otro organismo público desde el 1 de enero de 2026 a 31 de octubre de 2026.

El máximo es de 2.500 euros por societario o socio comuneros, mientras que para podólogos y peluqueros la cifra de ayuda se establece en 1.000 euros por solicitud.

Para su activación, está ayuda deberá ser aprobada en la próxima Junta de Gobierno y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria.

En la edición anterior se concedieron 23 solicitudes por un importe de 52.745 euros.